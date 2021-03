Une rave-party dans les rues de Bayonne pour soutenir la culture

De la musique techno diffusée ce samedi dans le centre-ville de Bayonne. 600 manifestants se sont réunis pour soutenir les organisateurs d'une rave-party en Bretagne, qui avait rassemblé jusqu'à 2500 personnes. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Et plus généralement le monde de la culture.

Le cortège n'est pas passé inaperçu. 600 manifestants (chiffre police) ont défilé dans les rues du centre-ville Bayonne ce samedi 6 mars, au son de la musique techno craché par les enceintes des voitures et camions qui roulaient au pas dans la foule. Un rassemblement festif, les participants dansaient sous le regard interrogateur des passants.

Cette "rave-party mobile" n'est pas passée inaperçue dans les rues de Bayonne ce samedi © Radio France - Sonia Ghobri

"Risquer dix ans de prison pour avoir fait danser des gens, c'est absurde"

La manifestation a été déclarée en préfecture. L'appel a été lancé par huit associations culturelles du Pays Basque, dont le collectif ORAIN, en soutien aux organisateurs de la rave-party de Lieuron, en Ille-et-Vilaine, le 31 janvier dernier. Ils encourent jusqu'à dix ans de prison. L'événement a réuni jusqu'à 2.500 personnes, en dépit des restrictions sanitaires. "Nous voulons les soutenir. Risquer dix ans de prison pour avoir fait danser des gens, c'est absurde. D'ailleurs, nous avons participé au fond d'aides pour les frais d'avocats", explique Jade, membre du collectif ORAIN.

Soutenir la culture en général

Cette manifestation visait à soutenir le monde de la culture en général. _"Tout est à l'arrêt depuis un an. Les raves-party font partie de la culture. Elle est en danger et nous voulons trouver des solutions comme en Allemagne, en Angleterre, où ils essaient d'organiser des concerts. Je parle de la musique mais c'est pareil pour tout le monde. Nous pensons aussi aux musées, aux cinémas, aux théâtres. Nous voulons montrer que c'est important pour notre bien-être psychique. J'ai croisé des gens émus parce qu'ils n'avaient pas dansé depuis un an. Donc, ça prouve que ce n'est pas que du bruit, ou boire de l'alcool. Faire la fête, ça nous nourrit. C'est important, il faut trouver des solutions", p_oursuit Jade.

Les manifestants dénoncent "la mise à l'arrêt" de la culture en France depuis un an © Radio France - Sonia Ghobri

"Libérer le dancefloor, pour plus de fun et moins de seum"

"Mister Fun"' venu danser dans les rues de Bayonne pour soutenir le monde de la culture © Radio France - Sonia Ghobri

A l'avant du cortège, un jeune homme qui se surnomme "Mister Fun", a revêtu son plus beau costume. Il n'a qu'un mot d'ordre : "Libérer le dancefloor, pour plus de fun et moins de seum. On en a assez l'austérité, on veut se libérer, danser chanter", explique en dansant. Victor partage cet avis, il est informaticien mais souhaitait exprimer son ras-le-bol. "Depuis un an, il ne se passe plus rien culturellement. Je suis heureux de retrouver cet esprit de fête. Puis je veux soutenir les intermittents et tous ceux qui travaillent dans le secteur culturel. Il y a profils différents dans cette manifestation mais l'envie de vivre nous réunit".