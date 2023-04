Une rave party en cours au pied des éoliennes près de Villeveyrac

Ce vendredi soir, peu après minuit, un berger remarque que les barrières pour garder son troupeau ont été bougées. Il prévient la gendarmerie. De nombreuses personnes sont regroupées au pied des éoliennes sur les collines de la Moure, au nord de Villeveyrac et au sud d'Aumelas pour une rave party qui est toujours en cours ce samedi matin.

500 véhicules ont été contrôlées.

ⓘ Publicité

Une nouvelle rave party

Ce n'est pas la première fois qu'une rave party est organisée dans le secteur. Au nouvel an, plus d'un millier de personnes étaient venues faire la fête un peu plus au nord, au niveau de la Chapelle Saint-Martin-du-Cardonnet sur le plateau d'Aumelas. Une dizaine de fêtes sauvages ont été organisées dans cette zone au cours de l'année 2022.