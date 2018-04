Marigny, France

Une rave-party géante et non autorisée a débuté ce samedi sur l'ancienne base militaire de l' Otan à Marigny dans la Marne. Une base installée entre Anglure et Sézanne. C'est d'ailleurs là, à Sézanne, que s'est tenue en milieu d'après midi une conférence de presse du préfet, qui a estimé à 8000 le nombre de jeunes déjà sur place. Ils viennent de toute la France et même de l' étranger. Jusqu'à 60 000 teufeurs sont attendus d'ici mardi soir sur ce site de 280 hectares dont une piste de 3 kilomètres . L'arrêté préfectoral d'interdiction de rassemblement festif dans le département de la Marne, pris dans la nuit, n' a pas empêché les organisateurs de s'installer.

Des jeunes arrivés sur le site de Marigny dans la Marne © Radio France - Valérie Gosset

Denis Conus a rappelé que cette rave-party non autorisée se tiendra sous haute surveillance. Services de gendarmerie, douanes, forces mobiles et Croix-Rouge sont déjà mobilisés.

Le teknival est un rassemblement d'amateurs de musique techno . Il a eu lieu à Pernay l'an dernier au nord de Tours. Il a déjà eu lieu à trois reprises à Marigny en 2001 puis 2003 sans incident . Il s' agissait alors du premier festival techno autorisé par le ministère de l'intérieur. En revanche, en 2005, deux personnes sont mortes sur le site à l'occasion d'une édition également marquée par une invasion de chenilles urticantes.