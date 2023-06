Une rave party rassemble 400 personnes au nord de la Loire-Atlantique

Une rave party, un rassemblement non déclaré de musique électronique, est en cours sur la commune de Jans, près de Treffieux et Saint-Vincent-des-Landes ce samedi 10 juin. Près de 400 personnes sont réunies.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un convoi de 80 véhicules a été signalé à la gendarmerie, sur la commune de Derval. Sur place, la patrouille de gendarmerie a constaté qu'une rave party était en cours sur le circuit "AutoSprint Treffieux", au carrefour de quatre communes : Jans, Treffieux, St Vincent-des-Landes et Lusanger.

Procédure ouverte pour recueillir les plaintes

Au total, près de 150 véhicules et environ 400 personnes sont sur le site. Selon la gendarmerie, les organisateurs, non identifiés, "veulent rester jusqu'à dimanche midi et prévoient une pause ce samedi après-midi de 15h à 17h." Une procédure est ouverte à la gendarmerie de Nozay, "pour recueillir les plaintes des riverains, du propriétaire des lieux et du maire de la commune." Des contrôles sont effectués tout le week-end, sur réquisition du procureur.