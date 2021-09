Une reconnaissance "trop tardive" des Harkis, les réactions lors de la cérémonie d'hommage à Amboise

Une cérémonie pas comme les autres. L'annuel hommage aux Harkis s'est déroulé à Amboise, le 25 septembre, au mémorial du cimetière des Ursulines. Un moment de retrouvailles, après la pandémie... Et aussi l'occasion de témoigner d'une certaine déception, après les annonces d'Emmanuel Macron. Lundi 20 septembre, le Président avait "demandé pardon" aux Harkis, 60 ans après la guerre d'Algérie.

Le mémorial d'Amboise devrait être restauré "l'année prochaine", selon le maire Thierry Boutard. © Radio France - Solène Gardré

Des annonces insuffisantes

"Nous sommes au moins une trentaine de porte-drapeaux, c'est vraiment pas mal pour Amboise", se félicite l'ancien combattant Dominique Tabourdeau. Il participe depuis plusieurs années à la cérémonie d'hommage aux Harkis, qui s'est tenue au cimetière des Ursulines. Si le bonheur de se retrouver est là, les récentes annonces d'Emmanuel Macron ne lui font ni chaud, ni froid. "Je n'en suis pas très satisfait, on reste pas très reconnu."

C'est aux nouvelles générations de prendre le relai, pour perpétuer la mémoire des Harkis.

A quelques pas de là, le capitaine Bougareche nuance : "Ca reste important, ça fait toujours plaisir aux anciens..." Jeune porte-drapeau, il est venu perpétuer la tradition familiale. "Mon père était un harki et porte-drapeau. Il est décédé l'année dernière. C'est à moi maintenant de prendre le relai." Il regrette que les annonces présidentielles aient autant tardé, car son père n'a pas pu y assister. "Même si c'est mieux que rien, 60 ans après c'est trop tard !"

La cérémonie est nationale et se déroule chaque 25 septembre, depuis 2001. © Radio France - Solène Gardré

La reconnaissance est tardive, et la mémoire part peu à peu. "Les plus anciens s'en vont les uns après les autres", constate le maire d'Amboise Thierry Boutard. "Même si les enfants sont là pour défendre la place des Harkis dans notre pays, on ne sent plus la même ferveur."