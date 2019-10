Une réduction des taxes sur le gazole pour les chasse-neige

Hautes-Alpes, France

“A part des jouets, il n’existe toujours pas de chasse-neige électriques à ma connaissance, ironise Joël Giraud, même en Suisse il n’y en a pas !” Un constat qui a poussé le député des Hautes-Alpes à faire adopter à l’Assemblée un amendement sur les taxes du carburant pour ces engins.

En effet, le gouvernement a décidé de supprimer progressivement le GNR à compter de l'an prochain, (gazole non routier) c'est à dire le carburant détaxé réservé aux professionnels des travaux et du bâtiment. Pour les professionnels du BTP, des dispositifs de compensation sont en train d’être négociés, mais rien ne figurait pour les collectivités dans les tablettes du gouvernement.

Or, le déneigement des routes est attribué aux collectivités locales dont on sait que les budgets sont serrés. “Puisque c’est une mission du service public, on demande une taxe réduite sur les carburants”, explique le député dont l'amendement a été adopté à l’unanimité mardi par l’Assemblée Nationale. Un amendement qui permet de revenir à la situation existante jusqu’à aujourd'hui. La mesure concernera tous les engins de traitement de la neige, des saleuses sur la route aux dameuses sur les pistes.

Des pneus neiges obligatoires ?

Joël Giraud n’en est pas à son premier combat pour défendre les secteurs de montagne. Il se bat depuis des années par exemple pour rendre obligatoire les pneus neige en zone de montagne. L'an dernier, il a obtenu la possibilité pour 48 départements de prendre ce genre de mesure mais le texte voté est resté dans le cartons. Aucun décret d’application n’a depuis été publié. Pour le député, cette situation est due à la “pression de transporteurs routiers qui espèrent ne pas avoir à équiper leurs poids lourds". Mais il n’en démord pas : “Je ne lâcherai pas et dès le premier camion qui se retrouvera en portefeuille cet hiver je pense que les gens seront d’accord pour favoriser la sécurité”, conclut-il.

Julia Beaufils et NC