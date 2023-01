"Une réforme des retraites n'arrive jamais au bon moment" pour la députée MODEM Géraldine Bannier

La majorité parle d'un texte "de justice" pour ceux qui ont travaillé tôt et exercent des métiers pénibles, un texte "de progrès social" pour les plus modestes. Ce n'est pas l'avis des syndicats qui sont vent debout contre cette réforme. Les huit principales organisations (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU) ont prévu de se retrouver à la Bourse du travail à Paris pour organiser la mobilisation, notamment définir la date de leur première journée d'action, sans doute avant la fin du mois de janvier. Au Parlement, l'exécutif espère pouvoir faire adopter son texte sans passer par un 49.3, il compte pour ça sur le soutien d'une partie des élus Les Républicains.

Principale mesure de la réforme : le report de l'âge légal de départ (celui à partir duquel on peut faire valoir ses droits à la retraite) de 62 à 64 ans (c'est l'option privilégiée selon le gouvernement, plutôt que 65 ans, âge évoquée par Emmanuel Macron lors de sa campagne). Le nombre d'années de cotisations pour ne pas subir de décote devrait rester fixé à 43 ans, mais il devrait arriver plus vite que ce qui était prévu par la dernière réforme en date, la réforme Touraine.

3/4 des Français opposés à cette réforme des retraites

Cette réforme des retraites est très critiquée, mais pour la députée Modem de la Mayenne, Géraldine Bannier, qui était l'invitée du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays-de-la-Loire ce mardi 10 janvier : "derrière les oppositions, il y a parfois des accords sur la nécessité d'augmenter la durée d'activité, derrière parfois des postures, il peut y avoir des rapprochements, il y a des convergences sur la revalorisation des petites retraites, prendre en compte les carrières longues, hachées. Il y a quand même derrière une opposition politique, des convergences, heureusement. " Mais est-ce que c'est le bon moment pour lancer le débat sur la réforme des retraites alors que les Français ont du mal à boucler leur fin de mois, et bien pour la représentante de la majorité présidentielle, "la réforme des retraites ne vient jamais au bon moment, maintenant on sait qu'on a un problème de déséquilibre financier, les différents scénarios ne prévoient qu'un retour à l'équilibre que dans 17 ans, il faut sauver le système par répartition pour les futures générations, il prévoit un retour à l'équilibre en 2030, on le doit à la nouvelle génération, si on ne veut pas augmenter les cotisations et baisser les pensions, à un moment donner il faut travailler plus longtemps car on vit plus longtemps, c'est vrai il y a le contexte qui est difficile, mais il n'y a jamais de bon moment pour une réforme des retraites. "