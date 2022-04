Isère : une réfugiée ukrainienne donne naissance à une petite fille à l'hôpital de Voiron

Vera, une petite fille ukrainienne, est née en Isère. Elle pèse 3,5 kilos et a pointé le bout de son nez ce vendredi 15 avril au matin à l'hôpital de Voiron. Tatiana, la maman, est logée à Saint-Etienne-de-Crossey, près de Voiron, où elle s'est réfugiée pour fuir la guerre dans son pays, en Ukraine. Elle et son bébé se portent bien.

Un voyage à risque

Tatiana est originaire de Dnipro, ville du centre de l'Ukraine déjà touchée par des frappes aériennes. Elle est arrivée à Saint-Étienne-de-Crossey au milieu du mois de mars. Elle a été récupérée, avec sa belle-mère et son premier fils de six ans, à la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie pour être rapatriée en voiture par un habitant du village. Son mari, lui, a dû rester dans le pays. Le trajet a cependant été trop éprouvant pour la jeune femme de 32 ans. À un mois du terme de sa grossesse, elle était très fatiguée. Elle a donc été déposée à Bucarest en Roumanie. Finalement, elle a pu prendre un avion Bucarest-Francfort-Lyon pour arriver en France.

Son intégration à Saint-Étienne-de-Crossey s'est très bien passée. Elle a été logée dans une maison appartenant à une famille du village, et son fils de six ans a pu rentrer à l'école. Tatiana a été prise en charge dès son arrivée par l'hôpital de Voiron pour suivre ses dernières semaines de grossesse.

Une immense reconnaissance

Dans un message adressé à Marie-Christine Mosca, une élue de Saint-Etienne-de-Crossey, très active dans l'accueil des réfugiés, Tatiana remercie toutes celles et ceux qui lui sont venus en soutien. "Je suis très reconnaissante envers tous ceux qui m'ont aidée à être en sécurité ici et à donner naissance à mon bébé en France, écrit-elle. Dans un beau pays où il n'y a pas de guerre et où vivent des gens au grand cœur."

Tatiana a envoyé un message à Marie-Christine Mosca, élue de la commune de Saint-Etienne-de-Crossey, pour remercier celles et ceux qui lui sont venus en aide depuis son arrivée. (Capture d'écran) - Marie-Christine Mosca

Retrouver son mari au plus vite

Tatiana ne compte pas rester longtemps à Saint-Étienne-de-Crossey. Son objectif est de retrouver au plus vite son mari en se rapprochant de la frontière ukrainienne pour lui présenter leur petite fille. Mais pour l'instant, elle n'a pas de point d'ancrage sur place, et doit reprendre quelques forces avant d'envisager la suite.