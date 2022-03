Une réfugiée ukrainienne et son bébé accueillis par les compagnons Emmaüs de Marseille

Beaucoup d'émotion ce jeudi après-midi à la gare routière de Marseille. 9 réfugiés ukrainiens sont arrivés en bus après un très long et fatigant périple. Tous ont été accueillis par des proches ou de la famille à Marseille. Parmi eux, Yullia 28 ans et son fils de 18 mois venus d'Odessa.

Les responsables et les bénévoles de la communauté Emmaüs Pointe Rouge à Marseille étaient réunis ce jeudi après-midi à la gare routière Saint-Charles de Marseille. Tous sont venus pour accueillir Yullia, 28 ans et son bébé de 18 mois. Cette maman ukrainienne et son fils ont fui la guerre et les combats. Yullia a décidé de venir trouver refuge à Marseille chez Viktorria, sa tante qui est compagne d'Emmaüs Pointe Rouge depuis 4 ans. La fille de Viktorria, Anna, est là elle aussi. Elle a d'ailleurs le même âge que sa cousine Yullia.

Un long périple de 3000 kilomètres entre Odessa et Marseille

Yullia et son bébé sont partis d’Odessa, ville portuaire du sud de l'Ukraine le 25 février. Leur périple jusqu'à Marseille a duré 7 jours. Près de 3000 kilomètres pour fuir la guerre. Pour arriver à leur destination finale, ils ont du prendre plusieurs trains et cars. "Un voyage épuisant" selon ViKtoriia qui est resté en contact avec eux pendant tout le voyage grâce à Whatsapp et aux réseaux sociaux. "Ils n'avaient pas assez à manger, ni a boire. C'était très difficile". Finalement, ils ont pu prendre un bus depuis la ville d'Opole en Pologne mercredi midi et après 1800 à kilomètres, ils sont arrivés à Marseille ce jeudi après-midi.

A leur arrivée : des fleurs, des chocolats et des sourire

A leur arrivée, Yullia et son bébé sont accueillis par les responsables et les bénévoles de l'association. Amit les attend, un bouquet de fleurs dans les mains. L'histoire de Yullia lui rappelle la sienne car lui aussi, réfugié d'Afghanistan, a fait ce même chemin il y a quelques années pour arriver à la communauté.

Nouara Bernou, l'une des responsables ne cache pas son émotion : "On est émus et on aussi est très heureux de pouvoir les accueillir au sein de la communauté. Même si aujourd'hui on n'a pas de place, on va tout faire pour les accueillir et les garder près de nous".

Béatrice, bénévole souligne quant à elle _"_l'immense élan de solidarité qui s'est manifesté depuis le début de la guerre. Les gens sont très touchés par cette guerre qui n'aurait jamais du avoir lieu. Ca fait chaud au cœur de voir toute cette générosité".

Anna a pu serrer dans ses bras pour la première fois son petit cousin de 18 mois arrivé d'Ukraine © Radio France - Emilie Briffod

Sur le quai de la gare, Kamel Fassatoui, le directeur d'Emmaüs Pointe Rouge accueille Yullia et son bébé avec des mots justes, des mots simples : "bienvenue, welcome !" lance-t-il chaleureusement à Yullia. "Merci Marseille, merci Emmaüs" lui répond la jeune femme les yeux encore remplis de larmes, son bébé serré très fort contre son cœur.

L'émotion de Yullia à son arrivée à Marseille © Radio France - Emilie Briffod

