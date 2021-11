Une Rémoise invente un porte téléphone pour fauteuil roulant électrique

Hélène Jacon nous accueille chez elle, dans le quartier Wilson à Reims. C'est là, dans son salon, aux côtés de son chien, que naissent ses inventions. Cette année il s'agit d'un porte téléphone portable : un petit support aimanté à fixer sous le joystick d'un fauteuil roulant électrique. "Un jour j'ai perdu mon téléphone et c'est comme ça que j'ai eu l'idée", explique Hélène, "Ca permet de l'avoir toujours à portée de main et de regard, parce que c'est difficile quand on est handicapé, de chercher un téléphone dans le fond d'un sac".

Ce porte téléphone, Hélène ne s'est pas contenté de l'inventer, elle l'a aussi fabriqué grâce à une imprimante 3D. "Je pense que j'ai toujours eu un esprit débrouillard, je crois que je suis assez créative", dit-elle en souriant.

Le porte téléphone inventé par Hélène Jacon est un support qui se fixe sous le joystick du fauteuil électrique © Radio France - Aurélie Jacquand

Ce porte téléphone est la troisième invention de cette Rémoise

Avec ce porte téléphone, Hélène participe au concours Fab Life, organisé par Handicap International pour récompenser des inventions censées simplifier la vie des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Pour cette 24ème édition, 40 personnes ont candidaté et 20 inventions, dont celle d'Hélène, ont été sélectionnées par un jury.

C’est la troisième fois qu'Hélène Jacon participe à ce concours : "Il y a deux ans j'avais inventé et cousu une protection en plastique pour le joystick du fauteuil. L'an dernier c'était un système pour me mettre moi-même des gouttes dans les yeux". A ce jour, la jeune femme n'a encore jamais gagné, mais ce n'est pas son but : "J'aime bien regarder les inventions des autres. Souvent ce sont des objets plus universels que les miens, qui peuvent aussi servir aux personnes âgées et pas seulement aux personnes en fauteuil".

Pour soutenir l'invention de la Rémoise Hélène Jacon et la départager parmi les 20 participants, il est possible de voter, sur le site : https://concoursfablife.org/fr/le-concours-fab-life