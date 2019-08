Une rencontre permet à un jeune couple de sortir de la rue à Montpellier

Un message lancé sur les réseaux sociaux a permis en quelques jours d'aider un jeune couple à trouver un logement temporaire et de l'aide pour se réinsérer. Il y avait urgence: Laura est enceinte de plus de six mois

Laura et Titto, 19 et 21 ans, faisaient la manche rue de la Loge à Montpellier

Montpellier, France

C'est une vraie histoire de solidarité dont La Gazette de Montpellier se fait l'écho dans son numéro paru ce jeudi. Alors que mi-juillet Laura et Titto font la manche rue de la loge dans l'Ecusson, ils attirent l'attention de Raphaël, un trentenaire bénévole engagé auprès des sans-abris. Cette rencontre a, en quelques jours, a changé le cours de leur vie.

Un bébé dans 3 mois

"Je les voyais quand je partais travailler. C'est leur jeune âge qui m'a frappé. Et surtout le fait qu'elle soit enceinte". Alors il finit par engager la conversation. Elle, c'est Laura 19 ans, enceinte de 6 mois. Lui, Alban surnommé Titto, 21 ans. Tous deux viennent de se faire voler toutes leurs affaires: sacs de couchage, vêtements, chaussures, affaires de toilettes.

"Les messages ont afflué de manière incroyable"

Raphaël, qui vient de créer quelques jours plus tôt une page Facebook "Entraide SDF Montpellier", lance un appel à la solidarité et la réponse est immédiate. "Les messages ont afflué de manière incroyable. En deux, trois jours on avait collecté assez d'affaires et d'objets pour tous les deux." Une réponse à l'urgence de la situation. Un bénévole, qui a lui même vécu sans toit pendant plusieurs années, propose de les héberger une semaine pour qu'ils se reposent.

Après l'urgence

Ils avancent pas à pas, accompagnés dans ce long travail de réinsertion. "_L'idée ce n'est pas de leur donner un sac de couchage et dire "_Bonjour et au revoir!", explique Raphaël. Si demain il faut un rendez-vous à Laura pour une échographie, on l'aide à prendre ce rendez-vous. Si après-demain c'est Titto qui cherche un boulot pour assumer l'arrivée du bébé et avoir une vie plus stable - ce qui est son envie - on lance les démarches avec lui."

A la recherche d'un boulot

Ils le conseillent pour refaire son CV. Titto, alias Alban, a reçu plusieurs propositions pour un emploi. Une bonne nouvelle mais les démarches administratives sont longues et bloquent pour l'instant la recherche d'un travail. "Il faut refaire tous les papier: carte d'identité, carte vitale, ouvrir un compte en banque, attestation de domiciliation. C'est long!".

On souhaite bonne chance à Laura et Titto dans cette nouvelle vie qui commence. Et promis, on vous donnera de leurs nouvelles.