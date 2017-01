Une rentrée placée sous le signe du froid

Une rentrée qui pique ! Et qui pique dans tous les sens du terme. Déjà, il faut reprendre le travail un 3 janvier, les fêtes à peine digérées. Et en plus, il fait froid. Il va donc falloir beaucoup de courage pour les travailleurs en extérieur.

Le thermomètre a du mal à décoller des valeurs négatives cette semaine. On attend moins 6 demain mercredi à Saint-Étienne. Ça devrait être la journée la plus froide de la semaine. En Haute-Loire, toute la fin de semaine sera très fraîche (autour de "moins 5" pour Le Puy-en-Velay.)

Mais les travailleurs en extérieur sont prêts. Victor, facteur depuis 30 ans est bien équipé : caleçon, bonnet, et Damart. Et pour Zémun., maçon depuis 38 ans dans la Loire, "un maçon ça aime le froidure" et c’est même à ça qu’on les reconnaÏt.