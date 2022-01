Une rentrée scolaire sous le signe de l'inquiétude pour parents, enfants et certains étudiants

Ils ne sont pas pressés de remettre les pieds dans les salles de classe. Certains enseignants observent non sans inquiétudela hausse du nombre de cas détectés de Covid-19. "Certains vont venir la boule au ventre" témoigne Pierre Priouret, secrétaire général académique du SNES-FSU, enseignant en mathématiques à Toulouse. "Le protocole sanitaire n'a pas bougé, on ne nous fournit pas de masques et il n'y a qu'un seul capteur de CO2 dans tout l'établissement" liste l'enseignant. "En classe, il va y avoir des élèves asymptomatiques qui vont propager le virus, cela parait évident, avec le nombre de cas." Le protocole sanitaire ne va effectivement pas évoluer et sera le même qu'avant les vacances, quand la situation n'était pas si alarmante.

Des parents déboussolés

Chez les parents, on ne sait pas trop sur quel pied danser. "On finit par s'y habituer, même si c'est un peu triste", concède Yvan, papa d'une petite fille pressée de revenir à l'école, mais pas de remettre son masque. "Moi je suis un peu angoissé, C'est difficile d'avoir des informations, l'école de ma fille va tous les tester à la rentrée, on en saura un peu plus à ce moment-là" témoigne cet autre papa, croisé au jardin des plantes, à Toulouse.

"Ce sera une rentrée normale, on réfléchira aux problèmes quand ils seront là", élude Barbara, maman de deux petits enfants.

Des étudiants rassemblés pour les partiels

Pour certains étudiants, cette rentrée, accompagnée de partiels est aussi angoissante. Pour Salomé, étudiante en deuxième année de sciences du langage à l'université Jean-Jaurès, à Toulouse, elle est même redoutée. Elle étudie à distance, depuis Nantes, et subit un Covid long depuis sept mois : "Je ne me vois pas dans les transports, l'avion, le métro à Toulouse pour les partiels", explique la jeune femme. "On parle avec d'autres étudiants et eux non plus n'ont pas envie de passer des examens sur place, dans des amphis avec plusieurs centaines de personnes, cela paraît fou. Et je ne peux pas ne pas y aller, car je suis boursière, si je ne le fais pas, je perds ma bourse... Je ne comprends pas ce fait de vouloir absolument tout faire sur place."

Pour beaucoup, le monde de l'éducation ne semble pas apprendre des dernières années, et de l'expérience de déjà deux ans de crise.