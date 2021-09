Une reprise des liaisons Manche/îles anglo-normandes espérée en avril 2022

Quel avenir pour les liaisons maritimes entre le département de la Manche et les îles anglo-normandes ? A l'occasion du Sommet annuel des îles anglo-normandes à Jersey ce vendredi, le président du conseil départemental de la Manche Jean Morin a fait le point sur la situation. Les deux navires, Le Granville et Le Victor-Hugo, sont à quai depuis le début de la crise sanitaire : à l'été 2020, des tests avaient été réalisés, mais ils ont été rapidement stoppés faute de passagers et à cause des mesures d'isolement dues au covid.

Ce sont des liaisons auxquelles nous tenons. Elles ont toutes les raisons de continuer - Jean Morin, président du conseil départemental de la Manche

La délégation de service public a été finalement résiliée, et, en juin 2021, un appel d'offres pour prestation de services a été lancé pour reprendre les traversées. "Nous sommes dans le choix. Si tout se passe bien, nous pourrons rouvrir ces liaisons en avril", explique le président manchois.

Passeport

Cependant, des questions restent en suspens : combien de navires ? Quels ports ? Et puis surtout, comment va évoluer la situation sanitaire ? Le financement aussi pose des interrogations. "Par le passé, il y avait une liaison pilote avec Sercq. Nous avions apporté du soutien, et nous sommes disposés à faire de même à l'avenir", note de son côté le ministre des affaires étrangères de Jersey, Ian Gorst. "Hormis une contribution des îles, cela pourrait être _une baisse des taxes portuaires ou sur les passagers_", précise Jean Morin.

L'inconvénient majeur souligné par le président du département manchois, c'est la question du passeport, qui sera obligatoire à partir du 1er octobre. "C'est le gros point de blocage, car 50 à 60% des passagers n'en n'ont pas. Cela limite donc le remplissage à la moitié", se désole Jean Morin. Cependant, l'élu manchois tient a mettre en avant les "efforts" des îles car les scolaires peuvent accéder avec une simple carte d'identité.