Une reprise pas comme les autres pour les joueurs du Limoges Handball 87

Limoges, France

Cette reprise, ils ne vont pas l'oublier de sitôt ! Les joueurs du Limoges handball 87 ont débuté l'année 2020 par une journée en immersion avec les pompiers professionnels de la Haute-Vienne. Grande échelle, descente en rappel, secours à la personne et dés-incarcération. Ils n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. Notamment l’entraîneur adjoint, Jonathan Roby, pas spécialement à l'aise avant de monter jusqu'au sommet de la grande échelle :"Monter à 30 mètres, dans le brouillard... En plus on me dit que l'échelle bouge. Pas serein du tout !"

Les joueurs du LH87 n'ont pas reculé au moment de monter à la grande échelle © Radio France - Jérôme Ostermann

Un Jonathan Roby finalement facile dans l'exercice de la grande échelle :"J'ai mis du rythme. J'ai fais attention où je mettais les pieds pour ne pas tomber. Mais pas d'appréhension. J'ai même regardé en bas ! Et ça c'est bien passé. C'est une très bonne expérience. Les pompiers, ils font ça avec des tâches à réaliser, une lance à gérer. Il faut leur rendre hommage. ce n'est pas simple là haut."

Quelques mètres plus loin, au niveau de la tour d'instruction, c'était atelier descente en rappel. Si l'arrière gauche Yosnady Rios n'a pas semblé très à l'aise, l'ailier droit Yannis Mancelle s'est bien amusé :"C'est vrai que c'est assez impressionnant. je n'étais pas trop stressé. je n'ai pas trop le vertige. J'ai accepté de le faire pour voir un peu les sensations que ça donne."

Pourquoi pas susciter de nouvelles vocations

Et l’expérience a duré une journée entière, entre la caserne du quartier de Beaubreuil et la plateforme de formation du Sdis 87, où les joueurs du LH87 ont aussi été sensibilisé au matériel de lutte contre les incendies. Un bon moyen de faire parler de leur métier selon Frédéric Courteau, formateur au SDIS de la Haute-Vienne :"Il y a un manque de volontaires. Leur popularité fait que ça touche les jeunes pour leur donner envie et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations."

Une démarche également très intéressante aux yeux du directeur sportif du LH87 Nenad Stanic :"Ça change un peu de la routine. Les valeurs des pompiers sont aussi les nôtres. Aider un coéquipier sur le terrain, être solidaires. De partager des choses, ça permet aussi de renforcer un peu la cohésion dans notre groupe avant la reprise du championnat (le 7 février). Pour monter à 30 mètres de haut, il ne faut pas avoir peur. mais lors de la 2e partie de championnat, on a besoin de jouer sans peur pour assurer la 1ère place."

Yosnady Rios et Yannis Mancelle ont été les deux premiers joueurs du LH87 à se lancer dans l'exercice de la descente en rappel © Radio France - Jérôme Ostermann

Et l'opération sera renouvelée. Les responsables du SDIS 87 et du Limoges Handball 87, Jean-Claude Leblois en tant que président du département et Alain Aubard, le président du club, ont signé un partenariat pour organiser d'autres journées d'immersion et d'échanges dans les années à venir.