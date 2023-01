Une reprise "satisfaisante" pour le cinéma associatif Le Normandy

Une belle lueur d'espoir pour les salles de cinéma françaises ! Selon les chiffres du Centre national du cinéma dévoilés ce lundi 2 janvier, les cinémas ont récupéré les trois quarts de leur fréquentation d’avant Covid-19 avec 152 millions d’entrées en 2022 !

Des résultats encourageants puisque pour la première fois en deux ans, les cinémas sont restés ouverts toute l’année, expliquant cette hausse de fréquentation par rapport à 2020 et 2021. Le Centre national du cinéma et de l’image animée précise que 2022 reste « une année de transition toujours marquée par la pandémie » car les restrictions sanitaires (pass vaccinal et l’interdiction de la vente de confiseries) n’ont été levées qu’à la mi-mars.

18.000 entrées pour Le Normandy en 2022

Avec 18.000 entrées en 2022 contre un peu plus de 20.000 en 2019, Le Normandy, cinéma associatif de Thury-Harcourt repart de plus belle ! Il va bientôt fêter ses 20 ans, le 10 février 1993. Claude Baisnée est le trésorier de l'association depuis 9 ans, il sait que son cinéma a de l'avenir, d'autant plus qu'avec des tarifs très abordables et une programmation pour tous (5,90e la place en tarif normal), les clients restent nombreux.

Le cinéma s'est doté de nouveaux fauteuils en octobre 2022 avec des "Love Sit" pour regarder le film à deux. © Radio France - Louis Fontaine

"Nous sommes satisfaits, non pas satisfaits puisqu'on est en baisse par rapport à une moyenne des dernières années, mais satisfait d'une certaine reprise. D'autant plus qu'on a eu cette année l'impression de ne pas avoir beaucoup de films très attirants pour le grand public. C'est ça qui nous a manqué. Je pense qu'il y a une recherche du cinéma de proximité, que les gens sont intéressés par le fait que le cinéma soit tout proche, mais sont aussi intéressés par le fait des tarifs par rapport à Caen, qui peuvent dissuader une famille de se rendre à l'UGC ou au Pathé, parce qu'il y a le voyage et le coût de la soirée" explique Claude Baisnée, le trésorier.

Le CNC optimiste pour 2023

Sur son site internet, le Centre national du cinéma et de l'image animée affiche un bel optimisme, "la France est bien meilleure que la plupart des pays étrangers et les chiffres du dernier trimestre ont montré une dynamique plus positive" en ajoutant que "2023 sera une année où l’on anticipe une offre de films plus forte qui laisse espérer une fréquentation encore meilleure. Le CNC restera attentif à ce que cette offre demeure la plus diversifiée dans les salles".