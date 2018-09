Laval, France

Le Ministère de la Culture a décidé de lancer un programme pour éduquer la jeune génération aux médias, à l'importance de la liberté de la presse, et cela à travers les résidences de journaliste. Ce journaliste va passer trois mois chez nous, il va aller dans les collèges, les lycées, mais aussi les maisons de quartier, les bibliothèques. Fabrique de l'information, décryptage des médias, fake news, théorie du complot, mais aussi les réseaux sociaux Car une grande partie des adolescents et jeunes adultes s'informent via twitter ou encore facebook etc...Il sera là pour expliquer, décortiquer, informer. Si vous êtes journaliste et que vous êtes intéressé par ce travail de résidence, vous avez jusqu'au 28 septembre pour postuler. C'est rémunéré.