A Jarnages, étudiants et seniors vont habiter sous le même toit

Jarnages, France

Permettre aux personnes âgées ou handicapées de rester chez elles, et en même temps offrir des logements peu chers aux étudiants : c'est le but de la future résidence intergénérationnelle de Jarnages (Creuse). Les travaux viennent de débuter, elle devrait ouvrir l'an prochain en plein centre-bourg, à côté de l'église.

En tout, sept logements vont être créés : quatre pour des jeunes - étudiants et apprentis - trois, au rez-de-chaussée, pour des personnes âgées. Trois bâtiments, jusqu'à présent inoccupés, vont pour cela être rénovés.

Rampes d'accès, portes automatiques et douche sans marche

A l'intérieur, tout a été pensé pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite : portes qui s'ouvrent toutes seules, lumières automatiques, douche sans marche et avec un siège, toilettes avec des barres de maintien, etc. "On travaille aussi sur l'installation d'un rail au plafond pour amener la personne directement de la chambre à la salle de bain sans l’asseoir sur un fauteuil", ajoute l'architecte Cécile Ripp Massendari, de l'agence Spirale 23 à Guéret.

Cécile Ripp Massendari, architecte pour l'agence Spirale 23 à Guéret Copier

La vue d'un des futurs appartements. - Agence Spirale 23

Une charte entre les locataires pour favoriser l'entraide

La particularité de cette résidence intergénérationnelle réside dans une charte signée entre tous les locataires : "Les jeunes n'auront pas à faire le ménage mais devront être bienveillants, ramener le pain ou le journal. L'intérêt de ce projet est justement de montrer qu'on peut mélanger au cœur d'un village toutes sortes de populations", sourit l'architecte.

Vincent Turpinat, maire de Jarnages Copier

Cette charte est la contrepartie de loyers très modérés pour les étudiants, explique le maire de Jarnages Vincent Turpinat :

Avec les aides au logement, les loyers ne coûteront quasiment rien et les charges seront faibles, mais en contrepartie les jeunes devront rendre des petites services. Par exemple aider la dame du dessous en fauteuil roulant qui a sa télévision déréglée, aller boire un café avec elle s'il fait beau, etc. L'idée est de recréer le bon voisinage qui existait autrefois dans la société.

Cette résidence intergénérationnelle résulte d'un appel à projet de la région Nouvelle Aquitaine. Le projet porté par Creuse Confluence, avec des aides de la région, du département, de l’État et de la fondation de la Fédération française du bâtiment, coûte 900 000 euros hors taxes.