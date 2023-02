Une résidence intergénérationnelle à Mayenne portera le nom d'une résistante qui a survécu à l'horreur nazie

Le Mémorial des Déportés de la Mayenne salue l'initiative de la mairie de Mayenne et du bailleur Méduane Habitat qui viennent de lancer le chantier d'une future résidence intergénérationnelle sur le site d'une ancienne clinique. C'est le nom de Marie Chemin qui a été choisi pour cette résidence.

Cette femme, membre du groupe de résistance "Les flèches noires" à Mayenne, avait été arrêtée en novembre 1941 puis déportée jusqu'en 1944, tout comme son fils Auguste. "Elle survit à la déportation, mais avec de lourdes séquelles. Son mari, François, résistant également, fut fusillé à Angers en mars 1942. Souvenons-nous", précise le Mémorial sur sa page Facebook.

Dans cette résidence, qui sera livrée au premier trimestre 2025, il y aura 23 logements à loyers modérés pour des séniors autonomes et six logements dits "famille". Cette construction représente un investissement de plus de quatre millions d'euros. "Cette opération est soutenue financièrement par le Département et Mayenne Communauté. Elle vient renforcer cet objectif à produire de nouveaux logements sociaux sur la ville pour accueillir de nouvelles populations", détaille le maire de Mayenne, Jean-Pierre Le Scornet.