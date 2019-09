Une résidence intergénérationnelle a vu le jour à Chanceaux-sur-Choisille

Trente-cinq logements viennent de sortir de terre à Chanceaux-sur-Choisille. Ils font tous partie d'une résidence intergénérationnelle. L'idée est de mixer les générations pour créer du lien, et faire en sorte que les personnes âgées soient maintenues à domicile le plus longtemps possible.

Chanceaux-sur-Choisille, France

Une résidence intergénérationnelle vient de voir le jour à Chanceaux-sur-Choisille, cette commune de 3500 habitants au nord de Tours. Les premiers locataires sont arrivés il y a quelques semaines. Ce type d'habitat est très à la mode en ce moment, il s'agit de rassembler sur un même lieu des jeunes célibataires, des familles et des seniors pour que se crée entre elles un lien. Il s'agit surtout de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. A Chanceaux, cette résidence comprend ainsi 28 appartements, dont 10 évolutifs (donc adaptés aux seniors), et sept maisons, dont une vendue en accession. Ce sont donc 34 logements qui sont loués par le bailleur social Tours Habitat, il n'en reste d'ailleurs plus que 5 sur le marché.

"La solidarité sera vraiment très présente dans ce programme" - Aude, nouvelle locataire

Aude vient de poser ses cartons dans sa toute nouvelle maison. Et elle a déjà pu constater l'intérêt d'être entouré de voisins de plein de générations différentes. "Je suis un peu handicapée du bras en ce moment, donc j'ai déjà des voisins qui m'ont aidé à porter des meubles, qui m'ont prêté des choses. Je pense que la solidarité sera vraiment très présente dans ce programme".

10 appartements adaptés réservés aux seniors

Elle a deux enfants de 14 et 18 ans, ses voisins ont aussi des ados, d'autres des enfants en bas âge, et puis il y a les seniors bien sûr. Des anciens pour lesquels 10 appartements adaptés ont été réservés. Jonas Benatre est conducteur de travaux chez Nexity. "Vous avez par exemple ce bouton pour la personne qui, la nuit, a ses volets fermés et a besoin de se relever. Pour elle, il y a tout un cheminement éclairé qui se fait".

La chambre de l'un des logements spécialement adaptés aux seniors © Radio France - Annabelle Wanecque

Il y a aussi une salle commune d'une cinquantaine de mètres carrés pour que les habitants de la résidence puissent s'y réunir. Un type d'habitat qui manquait à Chanceaux, selon son maire Patrick Delétang. "C'est l'intérêt de cette résidence. On a des personnes qui vieillissent, qui sont depuis très longtemps sur la commune, qui veulent y rester, mais qui, à un moment donné, dans leur propre maison, ne peuvent avoir toutes les commodités nécessaires. Et il y a aussi la solitude puisqu'ils se retrouvent un peu isolés. Donc c'est une solution alternative, qui leur permet de côtoyer des jeunes. C'est quelque chose d'essentiel". Essentiel aussi pour sa commune. Avec la baisse des dotations de l'Etat dit-il, il était fondamental de ramener de la population sur le territoire.

Cette résidence intergénérationnelle de Chanceaux-sur-Choisille a coûté près de 4,3 millions d'euros. Tours Habitat a déjà monté plusieurs projets intergénérationnels. Sur du neuf à Tours Nord dans le quartier Monconseil. Et sur de l'ancien au Sanitas. Il est d'ailleurs devenu assez systématique de mettre des logements évolutifs pour les seniors à chaque nouvelle opération de Tours Habitat.