Une résidence intergénérationnelle en construction à Bourdeaux dans la Drôme

Le projet aura mis dix ans à voir le jour mais après moultes discussions, jeudi dernier plusieurs élus drômois ont posé la première pierre de la Résidence "Les Lavandes" à Bourdeaux sur la route de Saint-Jean. Une résidence intergénérationnelle, où seront réunies trois structures la résidence Rayon de Soleil : une maison d’enfants mineurs à caractère social, la maison de retraite de l’Oustalet gérée par l'association le Châtelas : une petite unité de vie pour les seniors de 24 chambres gérée par une association ainsi que les locaux de l'ADMR : association d'aide à domicile ainsi que six logements sociaux. Les travaux de terrassement ont démarré en septembre dernier.

Projet intergénérationnel innovant

La maison de retraite de Loustalet de Bourdeaux et la résidence Rayon de soleil deviennent trop obsolètes, il a donc fallu trouver une solution. La solution pour les élus de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux c'est la résidence intergénérationnelle. Selon le Président de l'Association Jean-Philippe Sourioux, ce projet peut apporter du soutien aux jeunes : "nos enfants ceux que nous accompagnons sont souvent privés de leur famille, les enfants aujourd'hui sont entourés d'éducateurs mais pas d'un voisinage. Quand on regarde la vie d'un village, on s'aperçoit que les personnes âgées regardent les enfants qui vont à la cantine ou au sport."

Une charte a même été signée et elle prône plusieurs principes du vivre-ensemble, elle devrait permettre de mettre en œuvre des ateliers communs entre retraités et enfants de la MECS, comme des ateliers de jardinage, ateliers d'arts-plastiques. Selon la Présidente de l'Association le Châtelas, Betty Pierzo, tout cela est très novateur, "il y a déjà eu quelques expériences de crèches situées à proximité des maisons de retraite mais jamais de lieu de vie à côté d'une unité de vie. On pense que les enfants sauront s'adapter et créer des liens avec les personnes âgées".

La livraison des travaux est prévue pour 2023.

Le chantier est en cours depuis septembre 2021 à Bourdeaux - Lucile Auconie