Une résidence pour les séniors autonomes près de Chambéry

La première résidence pour retraités a été inaugurée cette semaine en Savoie. Elle est située à Bassens près de Chambéry. 80 appartements sont disponibles pour ceux qui recherchent confort, sécurité et convivialité selon les promoteurs.

Bassens - France

Ça s'appelle Sénioriales, ce sont des appartements exclusivement réservés aux personnes retraitées et autonomes. A Bassens, la moyenne d'âge des premiers résidents est de 78 ans. Ces personnes recherchent principalement à sortir de leur isolement et d’être à la fois chez elles mais entourées de voisins accessibles et d’avoir des activités partagées.

Je suis rassurée de savoir ma maman bien ici et en sécurité – Marie-Paule, la fille d'une locataire

Maryse a aménagé depuis quelques semaines à peine dans un T 2 de la résidence. Elle habitait avant, seule à la campagne à Curienne au-dessus de Chambéry. Dans cette résidence, elle sait que si elle a besoin d’un kiné ou de changer une ampoule, quelqu’un pourra l’aider.

La majorité des appartements sont des T2, pour des personnes seules qui sont majoritaire dans cet immeuble spécial © Radio France - Anabelle Gallotti

Des espaces ouverts et partagés

Le concept de cette résidence c’est de proposer des espaces tels qu’un jardin où l’on peut se retrouver, planter des légumes dans une jardinière et faire cela avec les autres. Il y a aussi une pièce commune pour des activités, des animations danse ou théâtre.

C’est un lieu conçu pour ceux qui recherchent sécurité, confort et convivialité - Thiery Varénas, le directeur des résidences Sénioriales pour le Sud-Est de la France

La résidence, toute neuve, a été inaugurée début septembre. Elle a été ouverte en juillet. Pour l’instant, 20 appartements sur les 80 ont été achetés. "Un bon rythme de remplissage" selon le responsable.