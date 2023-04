Une résidence pour saisonniers va voir le jour à Anglet

C'est une première au pays basque, une résidence pour saisonniers et jeunes actifs va voir le jour à l'été 2024. Le chantier a démarré il y a quelques semaines au 1, allée des frênes à Anglet, pas loin de l'aéroport de Biarritz. La résidence, qui propose 148 logements du studio au T2, permettra à des saisonniers de tous âges de trouver une solution de juin à septembre. Le reste de l'année, les appartements pourront être proposés à des jeunes actifs, des personnes en CDD ou CDI qui ont un besoin ponctuel. In'li Sud Ouest, filiale d'Action Logement, qui porte le projet, se dit déjà débordé de demandes.

500 euros le mois, charges comprises

La résidence proposera ainsi 148 logements, du studio de 23m2 au deux-pièces de 51m2 dont certains avec balcons. Les appartements seront tout équipés, avec place de parking sous-terraine comprise, et également un box pour les vélos et les planches de surf. Dans le prix, 500 euros le mois, sont compris les charges tels que eau, chauffage, et wifi, ainsi qu'un ménage régulier et le nettoyage du linge de lit. Les promoteurs ont imaginé un espace commun : un espace lounge de 200m2 et une terrasse de 140m2.

Une résidence très attendue par les professionnels du tourisme

La structure n'est pas encore sortie de terre, que déjà le porteur de projet est assailli de demandes assure son directeur général Mikael Loyer : "On devait en faire une opération pilote, mais je ne sais pas si on ne va pas devoir la dupliquer avant même d'en tirer les premières expériences. On va être rapidement débordés. Ce qui est aujourd'hui exponentiel, ce sont les demandes d'entreprises où l'accès au logement est un frein à l'emploi. Et notamment toutes les entreprises qui sont en activité touristique, indépendamment des saisonniers".

D'autres entreprises ont fait part de leur intérêt précise Mikael Loyer, et notamment en période hors-saison : "par exemple, la branche aéronautique de Safran, qui a un gros plan d'embauches de jeunes actifs, dont le niveau de revenu ne permet pas de rentrer dans des HLM. Ils ont des besoins sur la période de septembre à juin, pour une semaine, un mois, deux mois ou six mois, le temps de permettre de trouver un logement à l'année".