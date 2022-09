Une retraitée confinée chez elle depuis un mois, à Saint-Brice, en Mayenne, à cause d'une bataille juridique

A cause d'un conflit qui oppose la Région Pays de la Loire à la société de transport pour personnes handicapées Titi Floris, Marie-Ange Laluque, une habitante de Saint-Brice, ne peut plus sortir de chez elle depuis la fin du mois d'août. Un service de taxi sera mis en place prochainement.

Seule chez elle, sans pouvoir sortir ou presque, à cause du conflit qui oppose la Région Pays de la Loire à la société Titi Floris, qui prend en charge le transport des personnes handicapées. A Saint-Brice, dans le Sud-Mayenne, une commune située entre Meslay-du-Maine et Sablé-sur-Sarthe, Marie-Ange Laluque, qui souffre d'un grave handicap, est coincée à son domicile, le service de transport à la demande étant en effet suspendu. La double peine pour cette Mayennaise qui tente coûte que coûte de garder le moral : "ça faisait 9 ans que je prenais Titi Floris, il y a des affinités qui se sont créées, j'étais tranquille, mais là maintenant c'est l'isolement complet et sur le plan social on ne peut plus rien faire. J'aimais bien aller au marché, j'aimais bien sortir et j'avais trouvé mon repère avec cette société. On ne va pas parler de loisirs, ce n'est plus la peine".

ECOUTEZ : Marie-Ange Laluque coincée chez elle à cause du conflit entre la Région etTiti Floris Copier

La situation de cette habitante de Saint-Brice va sans doute s'améliorer très prochainement. La Région Pays de la Loire va mettre en place à partir du 10 octobre un service d'urgence de transport réservé aux personnes en situation de fragilité ou d’isolement, pour les rendez-vous médicaux et les courses alimentaires.

"Je regrette cette situation qui ne nous permet pas de proposer le service de transport à la demande en Mayenne habituel mais il nous parait indispensable de répondre aux besoins urgents dans un premier temps. La Région fait appel aux entreprises de taxi pour transporter les personnes les plus vulnérables et prendra totalement en charge le coût de la course" indique Roch Brancour, vice-président de la Région en charge des transports.

La réservation devra être faite au plus tard 72 heures avant la course en appelant, du lundi au samedi de 8h à 17h, le 0 806 800 053.