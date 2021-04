Une retraitée et ancienne résistante caennaise est l'héroïne d'un film nommé aux Oscars à Los Angeles

Dimanche, Colette Marin-Catherine va fêter ses 93 ans. De son appartement de la Pierre-Heuzé à Caen, l'ancienne résistante suivra la cérémonie des Oscars, à Los Angeles, à la télé : "Je vais veiller parce que de toutes façon je suis insomniaque, donc je regarderai les résultats du film. Mais personnellement, ça ne va rien changer à ma vie !" Ancienne résistante, elle est l'héroïne d'un documentaire de 25 minutes diffusé sur le site du journal britannique The Guardian, qui raconte son voyage sur les traces de son frère mort en déportation dans le camp de concentration de Dora en Allemagne. Un documentaire intitulé Colette.

Sur les traces de son frère, déporté en Allemagne pour être entré dans la Résistance

Aller à Los Angeles pour les Oscars ? "Ah, non ! Sûrement pas. Cet Oscar, il va être décerné à l'équipe du film. Personnellement, je n'ai jamais porté une caméra de 16 kg ! Alors je suis contente si ces gamins, qui ont fait un travail extraordinaire, ont l'Oscar. Moi je ne suis que le fil conducteur de l'histoire". Le documentaire retrace son aventure sur les traces de son frère. L'Allemagne, elle n'y était jamais allée avant qu'une jeune étudiante en histoire de 17 ans ne s'intéresse à l'histoire de Jean-Pierre, résistant lui aussi, dénoncé et déporté dans le camp de travail de Dora, où il est mort à 19 ans au bout de deux ans de travail forcé.

"Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on parle de mon frère"

Ce pèlerinage, la vieille dame et la jeune fille l'ont fait ensemble, filmées par Anthony Giacchino et Alice Doyard. Des larmes essuyées pudiquement sur les lieux où est ce frère qu'elle n'a jamais revu, à la complicité qui se noue entre les deux femmes. Tout cela est raconté dans un magnifique film qui a séduit l'académie des Oscars. Peut-être ce dimanche remportera-t-il la récompense la plus convoitée du cinéma mondial. Mais pour Colette l'essentiel est déjà là : "Ce qui me fait vraiment bonheur, plaisir, c'est qu'on parle de mon frère. Enfin, il sort de sa tombe, il est vivant. Il est sorti de la nuit et du brouillard, et ça, ça me rend heureuse".