Une réunion amicale contre le Brexit sur la plage de l'écluse à Dinard

En marge du festival du film britannique de Dinard, des français et des britanniques anti-Brexit se sont réunis sur la plage de l'écluse à Dinard, sur l'invitation du directeur artistique du festival et du réalisateur David Wilkinson, auteur d'un documentaire contre le Brexit.

Photo de festivaliers français et britanniques anti-Brexit

Dinard, France

"Stop Brexit!" Un mantra repris en coeur par la cinquantaine de dinardais et de britanniques qui s'étaient donnés rendez-vous plage de l'écluse ce samedi après-midi à Dinard. Ils se sont réunis à la sortie de la projection du documentaire "Postcards from the 48%" du réalisateur David Wilkinson, qui suit des britanniques en lutte contre la sortie programmée de l'Union Européenne pour le Royaume-Uni.

Vêtu d'un ensemble bleu électrique, les étoiles du drapeau européen sur la poitrine et sur la casquette, le réalisateur se veut lyrique quand à son attachement à l'Union Européenne : "Ce qu'il se passe dans ce festival résume pour moi à quel point l'Union Européenne est magnifique : nous venons ici chaque année, vous célébrez nos films, nous adorons votre nourriture, votre culture et tout ce qui va avec... Pour moi c'est triste qu'il n'y ait pas de festival du film français dans une station balnéaire du Royaume-Uni !"

Ici, tous veulent réaffirmer leur attachement à cette Union et leur incompréhension face au choix de leurs compatriotes, comme Ann, qui vit en Angleterre mais possède une résidence secondaire à Dinard : "Tous mes compatriotes qui viennent en France ils sont contre le Brexit, ce sont ceux qui ne vont jamais en Europe qui sont pour !"

Sur la plage, une des "actrices" du documentaire de David Wilkinson, la députée européenne britannique Catherine Bearder, invitée à débattre après la projection. Pour elle il est encore possible d'empêcher le Brexit de se produire : "J'aimerai que nous ayons encore un référendum. Il y a un accord sur la table, que Theresa May a négocié, mais il y a aussi ce que nous avons actuellement, la chance d'être un pays membre. L'accord de Mme May est surement le meilleur que nous pourrons avoir... Mais il reste bien pire que d'être membre. Présentons ça au peuple ! Je suis assez confiante sur le fait qu'ils diront : finalement, restons dans l'Union !"