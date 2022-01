"Se renforcer et être visibles" : les collectifs féministes de toute la France se réunissent à Rennes

Les rencontres nationales féministes ont lieu à Rennes samedi 22 et dimanche 23 janvier. Cette réunion inédite rassemble 65 associations et plus de 200 participants pour organiser et donner plus de visibilité à la défense des valeurs féministes.

L'Union fait la force pour la soixantaine de collectifs féministes réunis sur le site de l'université de Rennes 2 ce samedi et dimanche. La coordination féministe organise ce rassemblement national, qui est"inédit depuis plus de vingt ans". Plus de 200 participants sont réunis. La ville de Rennes n'a pas été choisie par hasard. "C'est la ville dans laquelle il y avait le plus de militantes et militants actifs et qui pouvaient organiser ce genre d'événement", explique Elodie, membre de la coordination et venue de Rouen.

Désigner des porte-paroles

De nombreux ateliers sont organisés autour des discriminations. L'objectif est de faire rencontrer des collectifs qui échangent habituellement sur les réseaux sociaux. "On oublie toujours en militant de notre côté, qu'en fait, on est des milliers en France. Là, on sent la sororité. Nous ne nous sentons tous et toutes plus légitimes, et pourtant on l'est, parce qu'aujourd'hui, dans la rue, c'est nous qui sommes victimes de ces violences-là et c'est à nous de nous battre !", lance Pauline, membre de Nous Toutes 35.

Ce rassemblement est aussi un outil de communication. "Le but, c'est vraiment de se renforcer et d'être visibles, ajoute Elodie. C'est aussi d'avoir le fonctionnement le plus horizontal et le plus démocratique possible." Aucune intervention extérieure n'est donc prévue durant le week-end. Des porte-paroles de la coordination pourraient cependant être nomméspour permettre une plus large médiatisation du mouvement.

Aucune consigne de vote pour l'élection présidentielle

L'organisation de la mobilisation pour la journée des droits des femmes, le 8 mars prochain, est au centre des discussions. Les militants féministes veulent également organiser une riposte contre les idées d'extrême-droite et "le danger fasciste". "Ce sont des idées au fond qui sont très rétrogrades, très passéistes et qui ont tendance à nous laisser dans des rôles dont on ne veut plus, qui datent d'une autre époque", souligne Anaïs, membre du syndicat du travail sexuel (Strass). La coordination du mouvement féministe ne donnera, en revanche, aucune consigne de vote pour l'élection présidentielle.