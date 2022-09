Une réunion programmée à Barbentane pour aider les sinistrés de la Montagnette

En août dernier, le secteur de la Montagnette et la commune de Barbentane étaient touchés par un gigantesque incendie. Ce mardi, le maire de la commune organise une réunion publique pour informer les propriétaires des parcelles touchées.

« On a été touché dans notre chaire et dans notre cœur. On a vécu des moment assez indescriptibles ». Plus d’un mois après le gigantesque incendie qui a ravagé une partie du secteur de la Montagnette, Jean-Christophe Daudet ne cache pas son émotion. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, le maire de Barbentane (Bouches-du-Rhône) affirme avoir été surpris par la solidarité. « Il s’est passé des choses exceptionnelles. Quand on voyait les habitants sur le bord des routes qui donnaient à boire et à manger aux pompiers, on ne pouvait pas l’imaginé 48 heures avant. Les pompiers nous ont dit qu’ils n’avaient jamais été aussi bien reçus. Je suis fier ».

Quelles aides pour les victimes ?

Interrogé sur les indemnisations, Jean-Christophe Daudet affirme que beaucoup de victimes « n’étaient pas assurés sur leurs parcelles. Les assurances ne vont pas fonctionner. Si on veut continuer à cultiver les oliviers sur le village, il faut impérativement que ces propriétaires puissent pouvoir bénéficier d’aides. On va solliciter nos partenaires comme le conseil départemental ou le conseil régional. Sans aide, c’est leur soutient, c'est la fin d’une culture ».

Le soutien de psychologues

Concernant les conséquences psychologiques de cet incendie, Jean-Christophe Daudet affirme que des « psychologues ont été missionnés pour aider les personnes qui ont perdu leur logement, mais on a ouvert les consultations à toutes les personnes qui le souhaitaient. Leurs mots, ce sont plutôt des maux. Il est très important de parler, d’organiser des moments festifs. Je plainde pour une vrai vie de village. Les réseaux sociaux ne remplaceront jamais les contacts humains ».