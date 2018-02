La députée LREM de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes, Alexandra Valetta Ardisson, a tenu lundi soir une réunion publique à Breil-sur-Roya, pour présenter et expliquer le projet de loi sur l'asile et l'immigration.

Le projet de loi sur l'asile et l'immigration sera présenté mercredi en conseil des ministres. Un projet pour une "immigration maîtrisée" qui vise à réduire les délais de traitement de demande d'asile, à faciliter la reconduite à la frontière des déboutés, et lance des pistes pour une meilleure intégration des personnes admises.

La député La République en Marche des Alpes-Maritimes, Alexandra Valetta Ardisson, a organisé lundi soir une présentation et un débat autour du projet de loi. Une centaine de personnes étaient au rendez-vous.

Exercice de pédagogie ou "opération de communication"

L'élue a expliqué durant une heure les contours du texte. Elle prendra la tête d'un groupe de parlementaires chargé d'évaluer cette loi et les conditions d'accueil des migrants en France.

Nous avons un mois et demi pour bouger les lignes de ce projet. Je serais à l'écoute de la population, des associations, des forces de l'ordre, des migrants...

La députée a rappelé que l'Assemblée Nationale disposait d'un mois et demi pour bouger les lignes du texte. "On ne peut pas accueillir en France tous ceux qui souhaitent entrer", prévient la députée, "ou on ne conservera pas nos acquis notre Etat providence". Elle a plaidé pour une "meilleure intégration, un accueil digne, via l'apprentissage de la langue française très tôt".

"Je sais que vous avez beaucoup de cœur dans cette vallée", a-t-elle lancé au public.

Un public difficile à convaincre

Des habitants de Breil sur Roya, des alentours, de Nice et même de Lille sont venus écouter la députée. Dans la vallée, située à proximité directe de l'Italie, sa visite était attendue. La vallée est touchée directement par les arrivées de réfugiés et de migrants économiques depuis 2015, le sujet est sensible et le sentiment d'abandon de la part des pouvoirs publics, profond.

Dans la salle, les échanges virent parfois à l'invective :

Vous essayez de nous amadouer avec votre exercice de communication

La députée a peiné à convaincre : "je pense qu'elle est de bonne volonté, mais elle tâtonne, je ne suis pas venu pour assister à cours de géopolitique. Le problème ce sont les conséquences de ce flux migratoire sur la vallée. La détérioration de l'économie touristique, la division entre les habitants" témoigne un Breillois.

Ce projet de loi, c'est du bricolage, on est très perplexes

Dans la salle, il y avait beaucoup de membres de l'association Roya Citoyenne qui vient en aide aux migrants, des avocats défenseurs du droit d'asile, et l'agriculteur-militant Cédric Herrou, qui ne croit pas au projet de loi.

Parmi les questions posées à la députée : "comment distinguer les migrants?" "Des soudanais menacés par la guerre seraient-ils plus en difficulté que des africains de l'ouest dont a pillé les ressources ?" "Si des hommes, des femmes, des mineurs arrivent en France, pourrons-nous les aider, les loger, les nourrir sans risquer de poursuites devant la justice ?"

Nombreux sont ceux qui pensent que l'immigration devrait être une problématique traitée à l'échelle européenne, mondiale, avec une solidarité des Etats plus grande. Ils craignent une loi inefficace, qui joue sur les peurs. La députée est au moins satisfaite d'avoir pu dialoguer et a dit laisser sa porte ouverte à toute proposition.