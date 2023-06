Une réunion publique rassemble près de 150 personnes autour du futur centre aquatique du Grand Guéret

Près de 150 personnes ont participé ce mardi 20 juin à une réunion publique dans la grande salle de la mairie de Guéret. Le sujet du jour, et pas des moindres, concernait l'avenir du futur centre aquatique de l'agglomération.

Il s'agissait pour l'occasion de **la première réunion publique et de la première consultation citoyenne autour du sujet, qui est encore à l'étude. Les élus du Grand Guéret doivent en revanche voter la semaine prochaine, le jeudi 29 juin lors du prochain conseil communautaire pour retenir un seul et unique projet.

Quatre pistes étudiées

Actuellement, quatre pistes sont à l'étude. Deux d'entre elles proposent d'installer le futur centre sur le site de l'ancienne piscine de Guéret, à savoir sur la pleine de jeux de Fayolle. Les deux autres propositions amèneraient du côté de Courtille, sur le site de Beausoleil, pour l'instant vierge de toute installation moderne.

Pour ce qui est du coût des travaux, ils pourraient varier de 13 millions d'euros pour le moins cher à plus de 15 millions d'euros pour le plus onéreux. En précisant qu'il ne s'agit pour l'instant que d'estimations. "Sur un sujet aussi important et implanté sur la commune de Guéret, il nous paraît donc important de demander l'avis des Guérétois", estime Marie-Françoise Fournier, la maire de la préfecture de la Creuse.

La mairie de Guéret ne se cache pas et montre d'ailleurs sa préférence pour le site de Fayolle. Durant la réunion publique de ce mardi 20 juin, les élus de la majorité ont donc présenté les différentes pistes à l'étude devant toute l'assistance, qui ne s'est pas privée de poser des questions et des remarques en tout genre sur les différentes propositions.

Un vote organisé après la réunion

Une fois la réunion publique terminée, les citoyens présents avaient le choix de participer à un vote sur la question du futur centre aquatique. Il suffisait de choisir parmi les quatre pistes à l'étude pour le futur projet, avant de glisser son bulletin dans l'urne. Sur 117 bulletins dépouillés, 94% se sont prononcés pour l'installation du futur centre sur le site de Fayolle.

Le vote du soir n'aura toutefois qu'un avis purement symbolique. Seuls les élus du Grand Guéret sont maintenant appelés à trancher le jeudi 29 juin en conseil communautaire sur l'avenir du futur équipement. Sans oublier qu'au meilleur des cas, le centre aquatique ne sera pas opérationnel avant 2027.