Colette, 82 ans, et sa fille handicapée Stéphanie Grochocky, 40 ans, ont été expulsées fin septembre de leur maison de Palleville. C'est une habitante de Revel (Haute-Garonne) qui les accueille en ce moment chez elle.

Une Revéloise héberge une mère et sa fille handicapée qui se sont retrouvées à la rue

Nawel à gauche, Colette au centre et Stéphanie à droite.

C'est une belle histoire de solidarité, qui fait du bien en ce moment. Celle de Nawel, Colette et sa fille Stéphanie. Après une expulsion fin septembre, Colette et Stéphanie se sont retrouvées le 28 septembre à dormir dans leur voiture sur le parking de la poste de Revel, avec leurs deux chiens et leur chat.

"Voir une personne âgée dans cette situation, j'en ai pleuré." - Nawel

Après les avoir vues dans cette situation, Nawel Hmimsa décide d'accueillir la maman et sa fille handicapée dans son appartement à Revel : "J'ai pas cherché à comprendre. J'étais d'ailleurs très contente d'avoir de la compagnie. J'ai toujours travaillé en Ehpad et voir une personne âgée dans cette situation, j'en ai pleuré." Depuis leur rencontre, elle mène un combat quotidien pour ses deux protégées. Colette est depuis très attachée à son hôte.

Une vidéo à 40.000 vues sur Twitter

Tout s'accélère lorsque Nawel décide de partager une vidéo sur Twitter, dans laquelle elle interpelle les pouvoirs publics. La vidéo est largement partagée et récolte près de 40.000 vues. Depuis, l'affaire est fortement médiatisée.

Aujourd'hui, Colette et Stéphanie rêvent d'une maison avec un joli jardin, dans le secteur de Revel et Villefranche-de-Lauragais.