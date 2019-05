Une révolution née... dans une brique de lait !

La marque "C'est qui le patron ?!" lancée en 2016 Vaucluse, est devenue incontournable dans les rayons de nos magasins. Ce sont plus de 100 millions de produits ont qui été vendus depuis : brique de lait, compote, farine etc. Un livre et une web télé sortent cette semaine pour raconter l'aventure.

"Une histoire qui pourrait révolutionner notre façon de consommer." Clair et direct, le titre du livre sorti ce mercredi et qui revient sur l'aventure de la marque C'est qui le patron ?! lancée en Vaucluse en 2016. Tout est parti d'une brique de lait que des consommateurs, en quête de sens, ont décidé de payer quelques centimes d'euros plus chère pour mieux rémunérer les éleveurs et les producteurs. Depuis, la brique de lait s'est imposée dans les rayons de nos magasins et dans l'esprit des consommateurs plus que jamais conscients de leur pouvoir, celui d'acheter. 100 millions de produits ont été vendus depuis le début de l'aventure, 20 produits sont commercialisés sous la marque (lait, œufs, beurre bio, jus de pomme, farine, compote etc) ; 11 millions de consommateurs ont été séduits et 9000 sociétaires ont rejoint la coopérative.

Un livre et une web télé pour raconter l'Aventure

"Au-delà des chiffres, il y a la dimension humaine qui est le moteur de l'histoire" résume Nicolas Chabanne le fondateur de la marque C'est qui le patron ?!. Un livre -paru aux éditions Marabout- revient sur cette histoire et sur sa principale leçon, la reprise du pouvoir par des consommateurs soucieux de confiance et de transparence. Une "chaîne des consos et des citoyens" est également lancée sur le web cette semaine. Elle permettra aux "consom'acteurs" de vérifier que les centimes versés en plus profitent bien aux producteurs engagés dans la démarche.

