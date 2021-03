"Une richesse au quotidien" l'héritage espagnol vu par une famille toulousaine franco-espagnole

Un lundi sous le signe des relations franco-espagnole en Occitanie, plus précisément à Montauban où Emmanuel Macron et Pedro Sanchez, le chef du gouvernement de Madrid se rencontrent. Comment ressent-on l'héritage espagnol ? Illustration à Toulouse dans une famille franco-espagnole.

Les relations franco-espagnoles sont à l'honneur ce lundi. Emmanuel Macron et Pedro Sanchez, le Premier Ministre de l'Espagne se rencontrent donc aujourd'hui à Montauban pour resserrer les liens entre les deux pays. France Bleu Occitanie a voulu savoir si l'héritage espagnol est bien présent dans notre région et surtout comment se traduit cet héritage dans la vie quotidienne d'une famille franco-espagnole.

Toulouse, l'Espagnole

Annabelle Lopez et Antoine Delatte sont installés depuis 11 ans dans le quartier Guilheméry à l'est du centre-ville de Toulouse. Après un passage à Paris, c'est en arrivant dans la Ville Rose que l'espagnole a remarqué cet héritage humain : "En arrivant, ici je me suis senti comme chez moi. Je me suis fait un cercle d'amis assez vite. Les relations sont fluides. Quand dans la rue on parle espagnol, ça plaît généralement aux gens".

Un héritage culturel qui est l'une des richesses de cette ville selon son mari, Antoine : "J'ai l'impression que grâce à cette fibre espagnole, les gens sont beaucoup plus avenant. C'est vrai qu'à la maison, la cuisine c'est le point noir. Bon, on apprend de l'autre mais je suis aussi attaché à la cuisine française. Regardez dans les bars, les tapas, les tortillas. Il y a quand même un héritage culinaire hyper riche à Toulouse".

Le couac de la double nationalité

Ce 26e sommet entre la France et l'Espagne doit permettre d’avancer sur plusieurs initiatives comme la double nationalité, le terrorisme et la relance des économies européennes. La France et l'Espagne ont entamé il y a bientôt deux ans des négociations qui ont abouti sur l'annonce, le 24 novembre 2020, d'une convention de double nationalité.

Il doit permettre à Annabelle de faire sa demande de naturalisation en toute légalité, mais dans l'application, ce n'est pas si facile pour la maman de deux enfants scolarisés à Toulouse : "Pour avoir la double nationalité, il faut prendre rendez-vous sur un site spécialisé qui permet ensuite de déposer son dossier. Problème, il est ouvert une fois par mois pendant seulement quelques heures. Comment fait-on ? C'est une vraie question, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Je travaille ici depuis 11 ans en tant qu'architecte, je règle mes impôts, j'ai ma vie ici. Je ne vois pas pourquoi c'est si compliqué que ça. J'attends depuis déjà plus de deux mois pour déposer mon dossier de naturalisation".

Une question qui devrait être abordée dans les discussions entre Pedro Sanchez et Emmanuel Macron.