Une rochelaise atteinte d'un cancer pourrait renoncer à se faire opérer faute d'indemnités maladie

Depuis une semaine, Chantal passe toutes ses journées sur Facebook, elle publie des informations sur sa maladie sur sa page personnelle, sur celles de groupes amis, et sur sa story. "Ce matin, pour montrer que c'est sérieux, que ce n'est pas du bidon, j'ai publié mes rendez vous médicaux et même mon scanner".

Elle publie ces informations pour justifier la collecte lancée début décembre sur Facebook. Chantal a besoin d'une aide financière pour pouvoir prendre la décision se faire opérer d'un nodule cancéreux au poumon, découvert mi-octobre, 14 ans après un cancer du sein et un cancer de l'utérus. Il ne s'agit pas de financer les soins qui sont pris en charge, mais de trouver de quoi payer son loyer, ses crédits, et de quoi manger. Si elle n'arrive pas à réunir 2 000 euros, elle y renoncera peut-être.

Si je prends la décision de me faire opérer, je n'aurai pas de revenus

Il faut dire que Chantal n'a pas droit d'être en arrêt maladie, ni de toucher des indemnités journalières. Elle ne travaille pas suffisamment : ses deux demi-journées en tant qu'aide ménagère, payées en chèque emploi service lui permettent d'arriver à 105 heures de travail par trimestre. Il lui faudrait 150 heures, c'est la règle, pour pouvoir s'arrêter pour se soigner, et toucher des indemnités pour vivre. "Si je prends la décision de me faire opérer, j'aurai des soins de chimiothérapie, ça dure des mois et je n'aurai pas de revenus" s'inquiète Chantal.

Chantal a bien cherché de l'aide. "J'ai commencé à contacter l'assistante sociale du Centre Communal d'Action Sociale. Elle m'a dit : tant que vous ne serez pas opérée, on ne peut rien faire, on ne peut pas anticiper les démarches". Elle qui vit seule, craint de ne plus pouvoir les faire après l'opération. Du coup elle hésite : "je ne sais pas quelle décision je vais prendre. Ma soeur me dit de me faire opérer, et de ne pas m'occuper du reste". Chantal aimerait avoir l'esprit tranquille pour s'occuper de sa santé. En France, les études montrent que 28% des bénéficiaires de la CPAM renoncent à se soigner, essentiellement pour des raisons financières.