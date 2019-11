Une Rochelaise participe à la Convention citoyenne pour le climat

Les 150 participants de la Convention citoyenne pour le climat se réunissent à Paris, ce vendredi et jusqu'à dimanche pour leur troisième session de travail. Et parmi eux, Brigitte une Rochelaise, qui nous livre son expérience.

La Rochelle, France

Ce vendredi, Brigitte une Rochelaise ne se rendra pas à son travail comme les autres jours de la semaine. La fonctionnaire âgée de 64 ans est attendue à Paris, au Conseil économique, social et environnemental (CESE). C'est ici que sont accueillis les 150 participants de la Convention citoyenne pour le climat, dont la mission est de proposer des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique.

Brigitte fait parti des 255.000 Français contactés par téléphone entre fin août et début septembre par l'institut Harris Interactive. "J'ai reçu un SMS qui disait : 'voulez-vous participer à la Convention citoyenne pour le climat'. _Au début on n'y croit pas_". Mais Brigitte a répondu "oui" sans hésiter. "J'avais déjà entendu parler de cette convention dans les médias, j'ai reconnu un lien officiel. Et pour moi être Française, cela signifie quelque chose. J'ai toujours voté et là on me demande mon avis. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer, j'y vais !"

Mais elle a dû répondre à un questionnaire avant d'être définitivement retenue afin d'obtenir un panel représentatif de la population française : il y a 52% de femmes et 48% d'hommes ; toutes les tranches d'âges sont représentées (de 16 à 85 ans) ; tous les types de territoires (ruraux et citadins); toutes les régions ; tous les niveaux de diplômes, toutes les catégories socio-professionnelles ... "Il y a cinq ou six mineurs c'est l'effet Greta Thunberg et des participants ont entre 80 et 85 ans. Il y a des chefs d'entreprise qui échangent avec des personnes sans emploi depuis longtemps, des agriculteurs, des étudiants. Il y a des personnes qui viennent de l'île de la Réunion, des gens des villes, d'autres des campagnes. On est tous au même niveau et c'est très enrichissant pour tout le monde", se réjouit Brigitte.

Tous les participants de la Convention citoyenne pour le climat ont obtenu des RTT pour les six sessions de travail jusqu'au 26 janvier, ou sont excusés s'ils sont étudiants. "Mon employeur qui est la fonction d'Etat m'a accordé cinq vendredis pour représenter ma région. Contrairement au jury d'Assises, il n'y a pas de caractère obligatoire".

Ainsi, le 4 octobre dernier, les 150 citoyens tirés au sort se sont réunis au Conseil économique, social et environnemental. Le siège se situe au palais d'Iéna qui offre une vue sur la Tour Eiffel. Mais ne parlez pas de vacances ou de tourisme à Brigitte : " c'est agréable, on sent qu'un groupe se forme mais on travaille de 9 heures du matin à 19 heures 30. _On travaille, on mange à la cantine, on travaille, on prend le bus et on rentre à l'hôtel. Ce ne sont pas des vacances_".

Le Premier ministre Edouard Philippe, était présent lors de la première session de travail pour expliquer l'objectif de cette assemblée et remettre aux participants une lettre de mission, dans laquelle il leur est demandé de faire des propositions pour "réduire les gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, par rapport à 1990. "Avec un critère : respecter la justice sociale", ajoute Brigitte.

Emmanuel Macron a annoncé la création de cette Convention citoyenne pour le climat à l'issue du Grand débat national ; lui-même lancé suite à la crise des gilets jaunes. Ces derniers protestaient à l'origine contre l'augmentation de la taxe carbone à partir du 1er janvier 2020. Face à la fronde, le président de la République a finalement renoncé. _"Tout à coup, on s'est aperçu que tout le monde n'était pas à égalité_. Certains ont le choix : ils peuvent utiliser ou pas quelque chose qui émet des gaz à effet de serre mais ce n’est pas le cas de tous. Moi je suis une Rochelaise qui habite en ville. Je vais travailler en bus et à vélo. Celui qui habite à Saint-Jean-d’Angély il fait comment ? Il ne vient pas travailler à la Rochelle en bus. Donc nous avons pris en compte cette dimension dans notre feuille de route".

Toutefois, il n'est pas si simple de trouver des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique, tout en respectant la justice sociale lorsque l'on n'est pas spécialiste. "Alors pour le premier weekend de travail, nous avons été informés à outrance parce que nous n’y connaissions rien au climat pour la plupart".

Différents intervenants se sont succédé à la tribune : la ministre des transports et de la transition écologique Elisabeth Borne ; le secrétaire général du syndicat CFDT Laurent Berger ; un représentant de la fondation Abbé Pierre; Augustin de Romane le PDG des aéroports de Paris.

Et bien sûr des experts des climats : "et là, je vous assure que j’ai pris une grande baffe. Je savais que c’était grave mais à ce point là ..." explique Brigitte qui ne manque pas d'exemples : la montée des eaux de quinze centimètres à Brest en une quinzaine d'années, l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer en Gironde qui menace de s'effondrer à cause de l'érosion ...

L'assemblée a pu poser des questions à chacun des intervenants. Brigitte sourit en se remémorant cet instant : _"_la démocratie elle s’apprend. La prise de parole c’est comme dans une classe : il y a des gens qui prennent la parole et qui n’attendent pas qu’on leur donne. Mais c’était dans la spontanéité mais tout cela se cale petit à petit".

Parce que des débats, il y a eu d'autres : les 150 participants de la Convention citoyenne pour le climat ont ensuite été répartis - suite une fois encore à un tirage au sort - en cinq groupes thématiques : se nourrir, consommer, produire et travailler, se déplacer et se loger, celui de Brigitte : "donc nous cherchons comment faire baisser les gaz à effet de serre des bâtiments en général. Aussi bien l’usine que le supermarché ; aussi bien l’habitat individuel que l’habitat collectif".

Ces groupes composés d'une trentaine de personnes sont à nouveau divisés par cinq afin de favoriser les débats : _"_Le ton monte de temps en temps parce qu’on est tous investis. Il y a des gens qui s’enflamment plus vite, je crois que j’en fais partie. D’autres sont plus discrets mais nous veillons à ce que chacun prenne la parole. Il y en a un qui anime les débats, pendant ce temps un autre écrit, cela fonctionne bien".

En fin de session le dimanche, les différents groupes se réunissent et font remonter leurs idées. Il est encore trop tôt pour faire émerger des propositions claires mais le groupe "se loger" dans lequel travaille Brigitte a déjà des pistes : privilégier la rénovation de biens anciens à la construction de bâtiments neufs ; repeupler les centres-villes, faciliter les démarches administratives pour la rénovation thermique d'un bien en instaurant un seul point d'entrée. "Les gens sont perdus, il y a tellement d’organismes différents qui ne portent pas le même nom sur tout le territoire. Il paraît que ça existe mais personne ne le sait", précise Brigitte.

Le groupe "se loger a travaillé également sur l'artificialisation des sols. "Lorsque l'on construit sa petit maison à la campagne, avec du terrain autour, il faut des infrastructures, des routes. Et donc, on bétonne. Mais finalement les sols ne peuvent plus absorber l'eau. On le voit lorsqu'il y a des orages dans le sud de la France, l'eau ne peut pas entrer dans la terre, il n'y a plus de terre".

La convention citoyenne pour le climat remettra ses propositions le 26 janvier. Elles seront soumises soit au vote au parlement, soit au référendum, ou appliquées directement par règlement. "Nous sommes libres, je n'ai pas le sentiment d'être instrumentalisée. Nous n'avons pas de quota de propositions à soumettre. Il faut trouver de vraies _solutions pratiques, applicables rapidement_. Mais comment faire pour que ce soit juste ? Ce qui m’a le plus affectée lors de la deuxième session, c’est que d’un seul coup l’argent est là, au milieu de nos débats. Bien sûr on le sait mais à ce point là c’est impressionnant. Certains disent il faut faire payer les riches mais on la situe où la notion de riche ?"

Tout le monde peut proposer des idées pour lutter contre le dérèglement climatique, en cliquant sur le lien suivant : https://contribuez.conventioncitoyennepourleclimat.fr.