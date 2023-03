Une Rondeau qui a participé cinq fois au 24 Heures du Mans est mise en vente près de Tours

Plus de 300.000 euros. Une sacrée somme, inaccessible pour tous les visiteurs présents ce samedi, mais cette Rondeau M482 mise aux enchères à Joué-lès-Tours a le mérite de les faire rêver.

"Certaines pièces se rappellent peut-être de moi"

"Je m'occupais de l'atelier composite, tout ce qui est carrosserie, révèle Dominique, jocondien qui a participé à la construction du véhicule dans les ateliers de Jean Rondeau, il y a 40 ans. Bon, je n'ai pas gravé mon nom quelque part mais certaines pièces se rappellent peut-être de moi (rire)."

Dominique a pariticipé à la construction de la voiture dans les ateliers de Jean Rondeau. © Radio France - Paul Sertillanges

Parmi les visiteurs, il y a aussi Nicolas, fan inconditionnel du célèbre pilote et constructeur manceau. "Depuis qu'il a gagné Le Mans, j'ai toujours découpé les articles dans les journaux, ça rappelle des souvenirs d'enfant, sourit-il. J'ai un peu les frissons car c'est très rare de les approcher [les voitures de Rondeau] de près."

C'est le consultant de la vente, Christophe Pailler, qui a construit et réparé des moteurs toute sa vie dans son atelier à Bléré, qui est le plus ému. "J'ai œuvré pour qu'elle soit là, affirme-t-il. Si elle peut revivre avec quelqu'un qui s'en occupe et qui la fait fonctionner, c'est bien."

"Une des sœurs" de cette voiture de course a été vendue 380.000 euros.

Des dizaines d'autres véhicules sont aussi mis en vente, ce dimanche. © Radio France - Paul Sertillanges

La vente aux enchères est organisée par l'hôtel de ventes Giraudeau. Les 45 voitures et 12 motos sont exposées au public ce dimanche de 9h à 12h, puis la vente a lieu à partir de 14h30.