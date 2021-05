Une Rouennaise crée une marque de vêtement inclusive pour faire accepter la différence

Faire accepter la différence à travers des vêtements. C'est le défi que s'est fixé Laetitia Henry. Cette Rouennaise est mère d'une petite fille trisomique. Un handicap qui suscite souvent des regards déplacés. Pour y répondre, elle a fondé sa marque de prêt-à-porter inclusive : "ouais et alors".

C'est dans sa maison de Saint-Jacques-sur-Darnétal, que Laëtitia Henry stocke les T-shirt de sa marque "Ouais et alors." La jeune femme a fondé sa ligne de vêtement inclusive en réaction aux regards parfois noirs lancés à sa fille Raphaëlle, quatre ans, atteinte de trisomie 21.

L'idée est née alors que la famille était en sortie à la piscine. "Un couple fixait ma fille avec un regard insistant, comme une bête de foire. Avec mon compagnon on avait vraiment envie de répondre "ouais et alors." Ce slogan, c'est une réponse aux regards portés sur la différence", explique-t-elle.

Deux ans plus tard, le slogan se retrouve sur des T-shirts. Après avoir lancé une cagnotte en ligne et démarché des artisans, Laëtitia Henry a fondé sa marque intégralement fabriquée en France. "Je voulais que ce projet ait du sens c'est pour cela que j'ai voulu fabriqué en France. Les T-shirts viennent d'un atelier dans les Hauts-de-France et sont ensuite brodés en Normandie."

Près de 600 T-shirts vendus

Les ventes ont commencé à la mi-décembre et Laëtitia Henry a déjà vendu plus de 600 T-shirts. "C'est très encourageant et beaucoup de personnes me partagent leurs témoignages. Certaines ont aussi des enfants atteints de handicap et m'envoient des photos de leurs enfants. Je reçois aussi beaucoup de messages de personnes métisses. J'avais vraiment envie que chacun puisse s'approprier ce slogan à sa façon."

Désormais, la créatrice espère trouver des boutiques pour mettre en vente ses T-shirts avant de se lancer dans la fabrication d'accessoires.