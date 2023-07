Une ruche géante confectionnée par les agriculteurs à Cornimont pour le passage du Tour de France

C'est devenu une tradition, un vrai savoir-faire pour les agriculteurs des Vosges. Depuis 2019, à chaque passage du Tour de France dans le secteur, plusieurs paysans se regroupent pour confectionner ensemble une fresque géante, dans le but de passer dans les images d'hélicoptère diffusées dans le monde entier. A la clef : un concours national de la plus belle fresque, lors duquel les Vosgiens sont déjà montés sur le podium en 2019.

Un symbole purement vosgien

Concrètement, cette fresque représentera plusieurs abeilles venues butiner dans un sapin et des marguerites de plusieurs mètres de long. "C'est quand même une fresque qui va montrer les atouts de l'agriculture vosgienne. Avec ses trois productions majeures que sont les cultures, la prairie et les forêts", confie Damien Perry, agriculteur de Remiremont, à l'origine de cette fresque. Celui qui est affectueusement surnommé le "directeur artistique" par ses collègues, a beaucoup de travail avant le passage du peloton. "Il a fallu créer et imaginer la fresque ainsi que ses animations", explique-t-il.

La construction de la ruche © Radio France - Arthur Blanc

L'objectif : montrer au monde entier les Vosges, grâce aux hélicoptères. Mais aussi, profiter de la bonne ambiance entre collègues. "C'est un beau moment de convivialité quoi. On rencontre des gens sympathiques, en espérant voir le Tour quoi", confie celui qui pourtant, n'est pas un grand fan du vélo. Parfait, il faudra une vingtaine de personnes au total pour faire bouger les abeilles. Des bénévoles qui donc, auront autre chose à faire que de voir passer le Tour...

L'espace réservé à la fresque © Radio France - Arthur Blanc