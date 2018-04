Mamers, France

Il y aura bientôt une rue Arnaud Beltrame à Mamers. La commune du nord Sarthe l'a voté jeudi dernier en conseil municipal. Pour le maire Frédéric Beauchef (LR), cette décision a du sens car la ville entretient "une relation intime avec la gendarmerie". Elle abrite en effet la compagnie de gendarmerie du nord Sarthe, ainsi qu'un escadron de gendarmes mobiles. La rue choisie, actuellement baptisée rue aux cordiers (et dont une partie seulement sera rebaptisée) passe d'ailleurs devant la caserne de gendarmerie. "Je suis allé voir les habitants qui habitent dans cette rue, raconte le maire, beaucoup étaient favorables et certains m'ont même dit que c'était un honneur."

Peut-être que tous les Mamertins ne sont pas d'accord non plus

Mais visiblement, tout le monde ne partage pas le même avis. Les cinq élus de la minorité de gauche ont choisi de s'abstenir lors du vote, explique Maud El Hasnaouy-Brindeau, l'une de ces élus : "On ne remet pas en cause l'acte héroïque, mais pourquoi lui plus qu'un autre ? D'autres gens ont des métiers à vocation et se donnent à fond. Le colonel Beltrame n'est pas non plus passé par Mamers. Depuis le début des attentats, des choses ont déjà été faites, on a rebaptisé une rue de la Nation... On trouvait que ça faisait beaucoup et on voulait marquer que, peut-être, tous les Mamertins ne sont pas d'accord non plus."

"Il n'y a pas de hiérarchie entre les victimes, souligne le maire, Frédéric Beauchef, mais le colonel Beltrame symbolise l'esprit de résistance et un certain sens du sacrifice, même si le mot n'est pas forcément adapté... Donc, on peut émettre des réserves, mais s'abstenir, ça me permet déplacé." La mise en place des nouvelles plaques devrait intervenir d'ici un mois.