Une rue du Colonel Arnaud Beltrame dans le quartier Ferrié de Laval

Laval, France

Il devrait prochainement y avoir une rue du Colonel Arnaud Beltrame à Laval. Et plus précisément dans le quartier Ferrié. Les adjoints et le maire François Zochetto se sont mis d'accord sur ce baptême qui doit être validé lors du conseil municipal de Laval le 1er avril. Quatre noms de rues seront également proposés au conseil. Quatre noms féminins.

Le gendarme Arnaud Beltrame est mort le 24 mars 2018 à Carcassonne des suites de ses blessures. La veille, il avait courageusement remplacé un otage dans un supermarché de Trèbes lors d'une attaque d'un djihadiste. "Il savait que le terroriste détenait une employée en otage. Qu'avide de néant, le meurtrier cherchait la mort. Une mort qui serait longtemps la honte de sa famille, la honte des siens, la honte de ses coreligionnaires», avait déclaré Emmanuel Macron, le président de la République, lors de son éloge funèbre le 28 mars 2018.