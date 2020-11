Réouverture des salons de coiffure en Occitanie : "Dès 20h15 après les annonces, mon téléphone sonnait"

Les salons de coiffure rouvrent ce samedi 28 novembre comme tous les commerces, des consignes sanitaires à respecter. À Saint-Jory dans le nord-ouest de Toulouse, Romain Mouynet a repris le salon de coiffure familiale depuis 2008. Le coprésident de l’Union nationale des entreprises de coiffure en Haute-Garonne est heureux de reprendre son activité. Mais un couac vient gâcher cette réouverture, les 8 m² à respecter par client. “Nous avons plutôt mal perçu cette nouvelle. Comment appliquer cette restriction à des lieux comme les nôtres ? On va s'adapter pas le choix mais on va commencer à être à court d’idées”.

Avec cette obligation, Romain Mouynet voit surtout un manque à gagner : "On perd 40% de temps avec cette distanciation. On va obligatoirement perdre de l’argent si on doit attendre qu’une place se libère à chaque fois."

Prise de rendez-vous obligatoire

Pour éviter la cohue et la ruée dans son salon de coiffure, Romain privilégie la prise de rendez-vous. Il ne sera donc pas possible de vous rendre dans le salon de Romain sans avoir pris rendez-vous avant. Une décision nécessaire pour organiser convenablement le retour des clientes dans le respect des gestes barrières. “Il faut m'appeler ou m’envoyer un SMS pour réserver. Nous avons un site en ligne qu’on ne peut temporairement plus utiliser pour avoir la main sur nos réservations et coordonner nos journées”.

Une aide financière pour les coiffeurs

Un fonds de solidarité est ouvert pour les salons de coiffure de moins de 50 salariés. L’aide est égale à la perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 10.000 euros. Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 août 2020 sont éligibles.