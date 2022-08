Une rupture de canalisation prive plusieurs villages de Dordogne d'eau courante

Pas d'eau dans la chasse d'eau, pas d'eau non plus au robinet avec la vaisselle sale qui s'accumule, et surtout, il y a la chaleur. Les habitants de La Gonterie-Boulouneix, mais aussi de Saint-Crépin-et-Richemont, ou encore Cantillac, des villages de la commune nouvelle de Brantôme-en-Périgord, trouvent le temps long. Ils sont privés d'eau courante depuis la journée de vendredi 5 août, et l'eau n'était toujours pas revenue ce samedi midi.

"On a été dévaliser le supermarché à Brantôme en packs d'eau, sinon, il y a toujours la source au bas du village", sourit une habitante de La Gonterie, qui s'est lavée avec une bouteille d'eau : "Ca apprend à être écolo !" Son voisin, qui prévoyait de faire du béton pour rénover sa maison, ne pourra pas réaliser ses travaux : "Le pire, c'est qu'on est au pied du château d'eau !". L'eau est revenue par moment samedi matin, en mince filet au robinet, avant d'être coupée à nouveau.

Trois ruptures de canalisations coup sur coup

Les mairies déléguées des villages n'ont pas reçu d'informations de la Sogedo, le gestionnaire du réseau d'eau qui dessert la commune. La mairie de Brantôme non plus. Contactée par France Bleu Périgord, l'entreprise explique qu'une canalisation a rompu jeudi soir, probablement à cause de la chaleur qui fait consommer beaucoup d'eau aux riverains. Le réseau, vieillissant, n'aurait pas résisté aux fortes pressions.

La première panne a été réparée, mais deux autres sont survenues par la suite. Les équipes de la Sogedo ont "passé la nuit de vendredi à samedi sur place jusqu'à deux heures du matin" pour y remédier, assure l'entreprise. Selon elle, les réparations étaient presque terminées samedi midi, et ne concernaient plus qu'une petite partie des villages concernés.