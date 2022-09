Une sablaise devient l'égérie d'une célèbre marque

À 50 ans, Céline Lebreton, secrétaire dans l'entreprise de peinture de son époux, peut depuis quelques semaines se voir régulièrement dans les publicités à la télévision. Tout est parti au printemps d'un questionnaire sur Facebook auquel elle a répondu, expliquant son utilisation depuis 7 ans de la coloration Olia de Garnier.

Choisie parmi plus de 3.000 réponses

Et sur plus de 3.000 réponses c'est elle qui a été choisie: "Il fallait donner des photos, puis j'ai été contactée par vidéo avec plusieurs questions sur le soin, la coloration, un argumentaire sur le produit etc..." Tout s'est ensuite accéléré avec en juin deux jours à Paris pour tourner la publicité: "Le matin des essayages, l'après-midi une coloration chez un grand-coiffeur, et le lendemain le tournage de la publicité a duré 11 heures, debout pour ne rien froisser" .

Mes filles sont fières de moi

Le spot sera diffusé plusieurs mois mais pas de quoi changer la vie au quotidien de la sablaise: "Ceux qui me connaissent réagissent, mes filles sont fières de me voir (...) Même si je ne veux pas en faire un métier c'est vrai que c'est à vivre et peut-être à réitérer, pourquoi pas".

Céline Lebreton, habitante des Sables d'Olonne et choisie comme l'une des égéries de Garnier pour sa coloration Olia © Radio France - Yves-René Tapon