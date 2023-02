Une Saint-Valentin amère pour les défenseurs du train à Argenton-sur-Creuse

Des grandes pancartes et des ballons en forme de cœur : les 250 manifestants sont rassemblés devant la gare d'Argenton-sur-Creuse pour exprimer leur amour pour les trains. Cela fait des mois que le comité de défense, qui rassemble des élus et des habitants, se bat pour avoir au moins quatre allers-retours sur la ligne POLT et à des heures décentes. Cette Saint-Valentin est aussi symbolique, car le 14 février 2019, Emmanuel Macron était venu dans l'Indre avec la promesse d'une desserte supplémentaire .

ⓘ Publicité

Un Stop Train prévu chaque jeudi, vendredi et samedi

Quatre ans après, la galère est la même pour les usagers. Depuis le mois de novembre, en signe d'apaisement et d'ouverture au dialogue, les actions Stop Train avaient été interrompues. Il n'a pas fallu longtemps, ce mardi, pour que la mobilisation reprenne sur les voies ferrées. Un vote à main levée, unanime. "Ces trains passent par la gare, c'est un peu ridicule. On pourrait les arrêter quelques minutes, ça n'est pas grand chose mais pour nous, c'est beaucoup", explique Roseline.

Les Stop Train reprennent chaque jeudi, vendredi et samedi. Le premier rendez-vous est fixé vendredi 17 février, à 15h30. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les manifestants reprennent de telles actions. "On déteste faire ça. Moi j'en ai ras-le-bol. C'est épuisant, ça fait cinq ans qu'on se bat, qu'on demande les mêmes choses, qu'il n'y a pas d'écoute et qu'on a l'impression d'être tous méprisés", indique Martine Irzenski, présidente du comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse.

"Ces trains sont nécessaires pour l'économie, pour le commerce, pour le tourisme"