Une saison 2023 prometteuse aux thermes de Bagnoles de l'Orne

Un mois bientôt que les curistes ont repris possession des thermes de Bagnoles de l'Orne. Les premiers soins sont dispensés depuis le début du mois de février. Une montée en puissance qui sera progressive mais les réservations augurent déjà d'une année 2023 prometteuse selon le directeur général délégué du BO Resort, Bruno Tola.

Une fréquentation 2023 proche des jours heureux d'avant-covid !

Avant la crise sanitaire, en 2019, les thermes du BO Resort de Bagnoles de l'Orne avaient enregistré une fréquentation record de 13 000 curistes. L'année 2023 pourrait s'en approcher à en croire Bruno Tola qui base ses projections sur les réservations : 9000 curistes ont déjà bloqué un créneau pour bénéficier de ces trois semaines de soins ( la majorité sur prescription médicale). Ces neuf mille réservations représentent déjà 80% de l'objectif de 12 700 curistes fixé par la station thermale pour l'année à venir.

La facture énergétique multipliée par deux

Les thermes de Bagnoles de l'Orne ont une facture de 2.3 millions d'euros de gaz et d'électricité a réglé © Radio France - Elodie Touchais

La hausse des coûts de l'énergie a aussi fait flamber la facture de gaz et d'électricité de la station thermale. Sur un chiffre d'affaire de 14 millions d'euros, les dépenses sont passées de 1.2 millions d'euros à plus de 2 millions d'euros.

Il a donc fallu adopter une nouvelle organisation et revoir par exemple la gestion des flux explique Bruno Tola. Les horaires d'ouverture ont été modifiés, pour éviter d'avoir à chauffer les lieux trop tôt, quand la température extérieure est plus basse. "Ouvrir les cures à 8h du matin au lieu de 6h, cela a un impact sur la consommation de chauffage et d'électricité" .

Mais pour faire quelques économies, hors de question de baisser la température de l'eau comme cela a pu être fait dans les piscines municipales. "La température de l'eau fait partie du médicament, de la posologie" rappelle le directeur général délégué : "si un soin ou une piscine est à 33 degrés, on ne peut pas la descendre à 31 ou 32 pour gratter un petit peu d'énergie, ce n'est pas possible !"