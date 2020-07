Une saison estivale compliquée par une téléphonie capricieuse dans les campings de Mialet

La saison estivale s'annonce compliquée, le Covid est passé par là. Mais elle l'est encore plus du coté de Mialet (Gard). À la sortie du village, deux patrons de campings s'arrachent les cheveux : depuis septembre dernier, le téléphone fixe et l'internet, donnent des signes de faiblesse.

À cause du Covid 19 et le confinement, les campings de Mialet ont ouvert plus tardivement que d'habitude. Des professionnels qui jouent de malchance, la situation, déjà fragile est rendue plus complexe par un problème de téléphone fixe et d'internet. Les deux fonctionnant en alternance. "Une seule ligne sur quatre fonctionne" dit Clément Fernandez, le patron du camping des Plans . "Gênant." Et c'est "_sans parler d'interne_t". Même constat, sur l'autre rive du Gardon de Mialet pour le camping "La berge fleurie". "C'est désespérant, explique Chantal Dumas. Déjà que la crise d'après-Covid risque de nous impacter, on n'avait pas besoin de cela."

Une plainte envisagée mais sans beaucoup d'illusion

En cause quelques dizaines de mètres de câble en cuivre qu'on refuse de changer. Il faut dire que la fibre optique devrait être déployée d'ici la fin de l'année.

En attendant, ces difficultés n'arrangent pas les professionnels situés à l’extérieur du village sans parler des hameaux alentours. Une plainte pourrait être déposée mais pas sûr qu'elle aboutisse, la sous-préfecture d'Alès ayant déjà signifié que l'opérateur visé (en l’occurrence Orange) n'est que prestataire et non pas opérateur.

C'est l'enfer au paradis

Le paradis en Cévennes, l'enfer en matière de téléphone fixe et d'internet. Copier

En attendant la fibre optique en fin d'année, les professionnels de Mialet doivent faire avec cette ligne cuivre pas réparée... et c'est l'enfer, explique la patronne du camping "la berge fleurie".

Le camping les plans de Mialet directement impacté. Copier

Le fixe et internet très perturbés à la sortie de Mialet. Depuis septembre dernier, Clément Fernandez du camping les Plans a sonné à toute les portes, sans succès.