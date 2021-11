Une salle comble pour la réunion publique sur les abus sexuels dans l'Église au diocèse du Mans

A la Maison Saint-Julien, environ 200 personnes étaient réunies pour une réunion publique sur les abus sexuels dans l'Eglise organisée par le diocèse du Mans ce mercredi 17 novembre. Les participants étaient invités à partager leurs sentiments après la publication du rapport Sauvé début octobre, mais aussi à faire des propositions pour améliorer la situation. La réunion a débuté par un rappel des conclusions de cette commission indépendante. "Mais on le sait déjà, ça !" et "on l'a lu ce rapport" ont fusé dans la salle.

"Je me suis dit que ma parole n'avait servi à rien"

Durant une vingtaine de minutes, des groupes ont été formés autour de tables pour un temps d'échange. Dans ces discussions : de nombreux témoignages d'abus sexuels dénoncés, mais restés sans réponses. "Il y a vingt ans, j'étais allé voir l'évêque de l'époque par rapport à un prêtre diocésain dont j'avais été alertée par la médecine scolaire", explique une retraitée. "Je suis sortie du bureau de cet évêque avec un sentiment plus que désagréable : c'était moi la menteuse dans cette affaire. Je me suis dit que ma parole n'avait servi à rien."

Un peu plus loin, sur une autre table, une histoire similaire. "J'ai un ami qui a été abusé quand il été adolescent par un prêtre. Il est allé voir son évêque, qui l'a très mal reçu en disant 'grâce à Dieu, c'est prescrit'", raconte l'un des participants provoquant des sourires dépités autour de lui. Mais les conversations étaient également centrées autour de propositions pour réformer l'Eglise. Des réflexions notamment sur la place des femmes, la formation et l'encadrement des prêtres.

Plus de contre-pouvoirs dans l'Eglise

Au moment de résumer leurs idées devant le reste de l'assemblée, plusieurs participants ont appelé à plus de contre-pouvoirs, dénonçant par exemple "la concentration du pouvoir dans la main du clergé" ou la sacralisation de l'image du prêtre. "On idolâtre des prêtres, de jeunes hommes, comme si c'était des footballeurs, on en fait des dieux. Cela pose la question de notre fonctionnement, de notre organisation", précise un homme au micro.

Une salle comble pour la réunion publique au Mans sur les abus sexuels dans l'Église © Radio France - Raphael Cann

L'évêque du Mans, Monseigneur Yves Le Saux, a également pris la parole pour répondre à certaines questions et notamment rappeler les dernières décisions et prises de position de la Conférence des évêques. "Nous reconnaissons la responsabilité institutionnelle, le système de fonctionnement a engendré des choses comme ça", explique-t-il. "Aujourd'hui, il y a une étape qui se passe, il nous faut aller jusqu'au bout." Une idée plusieurs fois rappelée par les membres du diocèse : le processus est en cours.

"Enfin la parole se libère"

Mais à la sortie de la réunion, les participants sont mitigés. "Depuis des années je ressens une Église chape de plomb, dés qu'on osait dire quelque chose ou faire une remarque sur le fonctionnement, on était vilain parce qu'on ne croyait pas à l'esprit saint", raconte Véronique. "Je me dis qu'enfin la parole se libère." D'autres sont en revanche plus critiques. "Ça a le mérite d'exister" lâche, Renaud, prêtre au diocèse du Mans.

"Mais ce n'est pas deux heures qu'il faut consacrer à ce sujet, c'est une journée entière, voir un synode diocésain autour de cette question", poursuit-il. "L'assemblée de ce soir m'a quand même semblé rassembler massivement des catholiques qui souhaitent voir l'institution évoluer et un certains nombres de catholiques que je qualifierais de plus conservateurs n'étaient pas là, or ce sont les plus actifs et les plus présents aujourd'hui dans l'Eglise catholique en France."

Pour ce prêtre, la principale conclusion de la commission d'enquête sur les abus sexuels "est qu'aujourd'hui l'Eglise continue, après la famille, d'être l'institution où dans la société française il y a le plus d'enfants violentés." avant d'ajouter que "si on ne fait rien, on sera tous complices, si cela n'évolue pas, je vais être obligé d'interroger ma présence comme prêtre."

Une pièce de théâtre

Le diocèse du Mans appelait également à envoyer des contributions par écrits. 85 courriers ont déjà été reçus et peuvent toujours être envoyés à receptionrapportciase@sarthecatholique.fr ou par la poste à la maison Saint-Julien, 26 rue Albert Maignan au Mans. La pièce de théâtre "Pardon?" de Laurent Martinez, évoquant la thématique des abus sexuels dans l'église, sera également présentée le mardi 23 novembre à Sablé-sur-Sarthe, le mercredi 24 au Mans et le jeudi 25 à La Flèche.