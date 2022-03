"Une salle de 4 500 places comme celle de Nantes-Rezé, c'est ce qu'il faudrait à Tours" selon le patron du TVB

L'image est cruelle : dans une salle Grenon pleine à craquer, ce sont les Italiens de Monza qui soulèvent le trophée de la CEV. Les volleyeurs tourangeaux devront donc attendre encore un peu avant de remporter un troisième titre européen.

"On a approché le graal", regrette Bruno Poilpré, le président du TVB. "Mais c'est la loi du sport, les Italiens étaient meilleurs que nous. On n'a pas développé le volley-ball top niveau qu'on aurait pu faire. Si on avait gagné le premier set, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose mais ça s'est joué à pas grand chose.

Mais on ne va pas rester sur du négatif. Nous sommes quand même vice-champions d'Europe de la CEV. Ça reste un parcours exceptionnel, magnifique. On a déjà connu et gagné deux sortes de finales en cours de route contre Modène et Belchatow et c'était déjà des exploits".

L'objectif majeur du TVB cette saison reste le championnat de France

"L'équipe est top et maintenant on va pouvoir se concentrer sur notre premier objectif qui reste le championnat de France. C'est lui qui nous donne une entrée en Champions League. La CEV était la cerise sur le gâteau tout comme le sera la coupe de France" ( 8ème de finale ce samedi à Toulouse )

Le TVB devrait-il jouer dans une salle plus grande que Grenon ?

"Depuis tant d'années, le TVB est au sommet du volley français et on est dans le firmament du volley européen et même mondial puisqu'on est connu partout. Il faut que les gens nous suivent, on en a eu la preuve hier soir où la salle était ultra-complet. Si on avait eu une salle de 4500 places, on l'aurait remplie c'est certain.

Par rapport à Grenon, il faut que les collectivités pensent d'abord à sa rénovation parce que c'est une passoire thermique. Mais évidemment, quand vous regardez Nantes-Rezé, ils ont une salle qui est absolument magnifique. Ce type de salle c'est à mon avis, ce qu'il faudrait à Tours avec les infrastructures autour pour le kiné, la muscu... La salle Grenon est une salle mythique mais je vois pas comment on peut pousser les murs facilement".

Quant aux discussions sur le projet de naming avec McDonald's ?

"C'est toujours en sursis. Mais ce n'est jamais abandonné quand on a un partenaire qui est prêt à mettre beaucoup d'argent pendant une longue durée pour le club. Il faut qu'en face on ait une compensation. On est toujours en discussion et je pense que les collectivités sont sensibles à notre performance."