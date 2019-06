Une "salle de shoot" bientôt inaugurée à Marseille

Marseille

C'est presque le combat d'une vie pour l'adjoint à la santé de la mairie de Marseille. Voilà plus de vingt ans que Patrick Padovani milite pour l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque : "il ne s'agit pas de rentrer faire un geste et de repartir. Il y a tout un accompagnement médical et social".

Les prochains locaux de la "salle de shoot" à l'angle des rues Saint-Pierre et Crillon dans le 5e arrondissement de Marseille © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

A l'intérieur de cette salle de "shoot", pas question d'entrer avec son propre matériel. Des seringues à usage unique sont distribuées pour les drogues qui s'administrent par intraveineuse. Une infirmière est également présente dans la salle pour s'assurer que tous les gestes soient bien faits.

Du matériel propre et une équipe médicale qualifiée

C'est tout une équipe médicale, professionnelle et volontaire, mobilisée pour ce nouveau centre de santé : "il y aura deux infirmiers, un médecin à plein temps, des psychologues, un psychiatre et cinq travailleurs sociaux", souligne Patrick Padovani.

Selon l'adjoint au maire, c'est grâce à cet accompagnement que beaucoup de toxicomanes sortent de la spirale infernale : "25% des consommateurs qui ont déjà fréquenté l'une des 90 salles de consommation à moindre risque existantes dans le monde ont, par la suite, entamé un parcours de soins qui mène au sevrage".

L'inquiétude des habitants du quartier

Cette "salle de shoot" doit prendre ses quartiers dans un bâtiment attenant à l'Hôpital de la Conception à Marseille, dans le 5e arrondissement, à l'angle des rues Saint-Pierre et Crillon.

"Ils vont sortir de la salle de shoot, ils vont être éméchés, il va forcément y avoir des bagarres", souligne Pédro, habitant du quartier qui redoute de voir, chaque jour, des dizaines de consommateurs de drogues affluer, à quelques mètres d'un complexe scolaire.

D'autres estiment, malgré les nuisances qu'ils pourraient observer, que c'est une question de bon sens : " c'est toujours mieux ça que de tomber régulièrement sur des mecs en train de se droguer ou sur des seringues par terre", rétorque Thierry, attablé à sa table, café à la main.

La mairie estime à plus d'un millier le nombre d'"injecteurs" vivant à Marseille.