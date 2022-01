Une salle de spectacle de 1 200 places prévue à Sens

Une nouvelle salle de spectacle sur le site Savinien à Sens dans l'Yonne verra le jour d'ici 2026. Les 27 maires de l'agglomération du Grand Sénonais ont participé à l'élaboration de 318 projets, 66 ont été retenus pour démarrer dès 2022 . Ils pourront bénéficier de financements de l'Etat.

Un budget important, mais supportable

Son coût est estimé à 7,7 millions d'euros. Les élus considèrent que la situation financière du territoire permet de lancer un chantier de cette ampleur financière. Le contrat signé hier permettra de compter sur l' aide financière de l'Etat, de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de l'Union Européenne.

Un ensemble de projets pour le territoire du nord de l'Yonne

Le projet a été présenté de la signature du CRTE, contrat de relance et de transition écologique, qui soutiendra d'autres actions, comme la rénovation thermique de la mairie-école de Passy ou encore les travaux sur la réhabilitation des réservoirs en eau potable de Villeneuve-sur-Yonne, pour empêcher les fuites et donc le gaspillage. Mais ce contrat de relance et de transition écologique englobe également le développement économique avec la création d'une agence d'attractivité pour fédérer les acteurs du tourisme et de l'économie afin de mieux faire connaitre le territoire en dehors du département.